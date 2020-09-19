CANLI | Beşiktaş - Antalyaspor

Süper Lig’e deplasmandaki 3-1’lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, yeni sezonun ilk iç saha maçına Antalyaspor karşısında çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup ve Kevin N’Koudou’nun yanı sıra yeni transferler Josef de Souza ve Montero forma giyemeyecek. Bu önemli mücadelenin canlı anlatımı ve maçın detayları haberimizde...
Ve kritik mücadelede ilk düdük geldi.
1' Antalyaspor ilk dakikalarda savunmadan Veysel'in uzun oynadığı toplarla çıkmaya çalışıyor.
3' Vida'nın ceza sahasına havalandırdığı top savunmadan sekti. Hakem bu pozisyonda arka direkte topla buluşan Boyd'un elle oynadığını tespit etti.
4' Nuri'nin uzun pasına Jahovic hareketlendi. Vida daha hızlı davranıp topu uzaklaştırdı.
6' Dorukhan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan N'Sakala'nın yerden ortası savunmadan döndü.
6' Jahovic'in pasıyla sağ kanatta hareketlenen Hakan'ın ortasında Welinton topu kesmeyi başardı.
8' İLK TEHLİKE! Boyd sol kanattan bir kez daha sıfıra inip topu bu kez arka direğe doğru havalandırdı. Gerilerden gelen Dorukhan'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.
11' Mensah'ın pasıyla topla buluşan Boyd'un vuruşu savunmadan döndü.
14' Sol kanatta rakibinden şık bir çalımla sıyrılan Boyd, topuk pasıyla N'Sakala'yı gördü. N'Sakala'nın ortasında Boffin topu kontrol etti. Bu pozisyonda hakem Larin'in de hava topuna çıkarken faul yaptığını tespit etti.
16' Antalyaspor'da Bünyamin ve Hakan Özmert kendi yarı sahalarında yerde kaldı. Hakem bu oyuncuların durumunu kontrol etmek için oyunu durdurdu.
20' N'Sakala sol kanattan bir kez daha sıfıra inip ortasını yaptı. Larin, kafa vurmak isterken Eren'e faul yaptı.
25' Mensah'ın sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta uzak direğe doğru süzülen topa Welinton yükseldi ama savunma topu uzaklaştırdı. Seken topla buluşan Hasic'in vuruşu yandan auta gitti.
26' Sol kanatta Necip'ten çık bir çalımla sıyrılan Amilton ceza sahasına sokulmak isterken yerde kaldı. Antalyaspor etkilib ir noktadan serbest vuruş kullanacak.
28' Sol kanattan kullanılan uzun taç atışında ceza sahasında topla buluşan Larin pasını geriye çıkarttı. Welinton uzaklardan şansını denedi ama savunma geçit vermedi.
32' GOL! Atiba'nın harika pasıyla sağ kanatta topla buluşan Necip topu kafayla arka direğe aşırttı. Bomboş durumda olan Larin kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi.
35' BEŞİKTAŞ İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI! Hasic'in pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Larin, zor pozisyonda iyi bir vuruş yaptı. Kaleci Boffin topu güçlükle çeldi. Seken topu mensah tamamlamak istedi ama ofsayt pozisyonunda yakalandı.
41' Nuri Şahin'in ceza sahasına doğru havalandırdığı top savunmadan sekti. Boşta kalan topa Amilton hareketlendi ama Ersin kalesini zamanında terkedip tehlikeyi önledi.
45' Dorukhan, Fredy ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Beşiktaş, sağ çaprazdan serbest vuruş kullanacak.
45' Dorukhan, Fredy ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Beşiktaş, sağ çaprazdan serbest vuruş kullanacak.
İLK YARI SONUCU: Beşiktaş 1-0 Antalyaspor
Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan. Son 2 sezondur rakibine sahasında mağlup olan siyah-beyazlılar, bu seriyi kırmak istiyor. Antalyaspor ise maçtan 3 puan almanın peşinde olacak. Bugün saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. İşte bu zorlu müsabakaya ilişkin detaylar...
Sezon başında hazırlık maçında Antalyaspor'u 3-0'la geçen Beşiktaş, lig maçlarında ise rakibine son 2 iç saha karşılaşmasında mağlup oldu.
Şenol Güneş'in takımın başında olduğu 2018-2019 sezonunda Antalyaspor'a sahasında 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da rakibine 2-1 kaybetti. 2 takım bugüne kadar 56 kez karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmalarda Beşiktaş 39 galibiyet aldı.
9 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Antalyaspor 8 karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrıldı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan mücadelelerde ise siyah-beyazlılar 22 kez kazanırken 3 mücadelede eşitlik bozulmadı. Antalyaspor, 2'si son 2 sezonda olmak üzere toplamda 3 kez kazanmayı başardı.
Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’de 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982’de İstanbul’da yapılan ve Beşiktaş’ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 48 lig karşılaşmasının 33’ünü Beşiktaş, 6’sını Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 105 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 43 gol kaydetti. Geçen sezonun ikinci yarısında iki takım arasında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor 2-1 kazanmıştı. Siyah-beyazlı ekip ise deplasmandaki mücadelede rakibine 2-1 üstünlük kurmuştu.
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