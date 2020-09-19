CANLI | Beşiktaş - Antalyaspor

8' İLK TEHLİKE! Boyd sol kanattan bir kez daha sıfıra inip topu bu kez arka direğe doğru havalandırdı. Gerilerden gelen Dorukhan'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

3' Vida'nın ceza sahasına havalandırdığı top savunmadan sekti. Hakem bu pozisyonda arka direkte topla buluşan Boyd'un elle oynadığını tespit etti.

Süper Lig’e deplasmandaki 3-1’lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş , yeni sezonun ilk iç saha maçına Antalyaspor karşısında çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup ve Kevin N’Koudou’nun yanı sıra yeni transferler Josef de Souza ve Montero forma giyemeyecek. Bu önemli mücadelenin canlı anlatımı ve maçın detayları haberimizde...

11' Mensah'ın pasıyla topla buluşan Boyd'un vuruşu savunmadan döndü.

14' Sol kanatta rakibinden şık bir çalımla sıyrılan Boyd, topuk pasıyla N'Sakala'yı gördü. N'Sakala'nın ortasında Boffin topu kontrol etti. Bu pozisyonda hakem Larin'in de hava topuna çıkarken faul yaptığını tespit etti.

16' Antalyaspor'da Bünyamin ve Hakan Özmert kendi yarı sahalarında yerde kaldı. Hakem bu oyuncuların durumunu kontrol etmek için oyunu durdurdu.

20' N'Sakala sol kanattan bir kez daha sıfıra inip ortasını yaptı. Larin, kafa vurmak isterken Eren'e faul yaptı.

25' Mensah'ın sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta uzak direğe doğru süzülen topa Welinton yükseldi ama savunma topu uzaklaştırdı. Seken topla buluşan Hasic'in vuruşu yandan auta gitti.

26' Sol kanatta Necip'ten çık bir çalımla sıyrılan Amilton ceza sahasına sokulmak isterken yerde kaldı. Antalyaspor etkilib ir noktadan serbest vuruş kullanacak.

28' Sol kanattan kullanılan uzun taç atışında ceza sahasında topla buluşan Larin pasını geriye çıkarttı. Welinton uzaklardan şansını denedi ama savunma geçit vermedi.