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CANLI | Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine çok az bir süre kala peş peşe sürprizler!

09.12.2023 16:50 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin maç önü ve maçın ardından Süleyman Tetik'in sunumu, Alper Öcal ve Muhammed Türkmen'in yorumlarıyla Mackolik YouTube kanalında değerlendiriliyor.

CANLI | Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine çok az bir süre kala peş peşe sürprizler!

Trendyol Süper Lig'de sezonun belki de en kritik maçı oynanıyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği dev derbi öncesi yaşanan son gelişmeler Mackolik.com YouTube kanalında Süleyman Tetik moderatörlüğünde gerçekleşen Macko Lig programının canlı yayınında konuşuluyor. Tetik'in bu haftaki konukları ise Alper Öcal ve Muhammed Türkmen.

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BEŞİKTAŞ'TA PEŞ PEŞE SÜRPRİZLER

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Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye saatler kala siyah-beyazlılarda Aboubakar ve Omar Colley sürprizi yaşandı. Ağrılarının artması sebebiyle ilk 11'den çıkartılan Omar Colley'in yerine Amartey forma giyecek.

SERDAR AZİZ KAFİLEDE YOK

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Fenerbahçe'de ise sakatlığını atlatarak Beşiktaş maçı kadrosuna alınan Serdar Aziz, sürpriz bir kararla Dolmabahçe'ye gidecek kafileden çıkarıldı.

ABOUBAKAR YEDEK

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Rıza Çalımbay'ın kendi tercihi neticesinde maç kadrosunda Cenk Tosun forvette yer alacak. Performansındaki düşüş nedeniyle Aboubakar'ı yedeğe çeken Rıza Çalımbay'ın bu tercihih sosyal medyada gündem oldu.

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