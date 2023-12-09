CANLI | Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan son gelişmeler!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Maç sonrası yaşanan son gelişmeler Mackolik.com YouTube kanalında Süleyman Tetik moderatörlüğünde gerçekleşen Macko Lig programının canlı yayınında konuşuluyor.
Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Beşiktaş maçında attığı golle Süper Lig’de gol sayısını 12’ye çıkarırken, bu sezonki 14. golüne ulaştı.
Trendyol Süper Lig’de oynadığı ilk 6 dış saha maçında kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Beşiktaş mücadelesinde ilk kez deplasmanda gol yedi.