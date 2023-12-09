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CANLI | Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan son gelişmeler!

09.12.2023 21:26 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sahadan 3-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler maçın başından sonuna kadar istikrarlı bir futbol ortaya koydu. Nefes kesen bu maç, Süleyman Tetik'in sunumu, Alper Öcal ve Muhammed Türkmen'in yorumlarıyla Mackolik YouTube kanalında değerlendiriliyor.

CANLI | Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan son gelişmeler!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Maç sonrası yaşanan son gelişmeler Mackolik.com YouTube kanalında Süleyman Tetik moderatörlüğünde gerçekleşen Macko Lig programının canlı yayınında konuşuluyor.

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EDİN DZEKO, 14. GOLÜNE ULAŞTI

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Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Beşiktaş maçında attığı golle Süper Lig’de gol sayısını 12’ye çıkarırken, bu sezonki 14. golüne ulaştı.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA İLK KEZ GOL YEDİ

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Trendyol Süper Lig’de oynadığı ilk 6 dış saha maçında kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Beşiktaş mücadelesinde ilk kez deplasmanda gol yedi.

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