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CANLI | Beşiktaş - Gençlerbirliği

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.10.2020 15:09 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Sezona iyi başlayamayan siyah-beyazlılar, kazanarak milli araya moralli girmenin peşinde.

CANLI | Beşiktaş - Gençlerbirliği

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Necip, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan, Boyd, Aboubakar.

Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris, Berat, Sefa, Furman, Candeias, Stancu.


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