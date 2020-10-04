CANLI | Beşiktaş - Gençlerbirliği

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Necip, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan, Boyd, Aboubakar.
Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris, Berat, Sefa, Furman, Candeias, Stancu.
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