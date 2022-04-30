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CANLI | Burak Elmas konuşuyor! Metin Öztürk'ün açıklamaları sonrası...

30.04.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, seçimli genel kurulun iptalinin ardından canlı yayında açıklamalarda bulunmuştu. Başkan adayı Metin Öztürk'ün açıklamalarının ardından bir toplantı daha yapan Elmas, canlı yayında konuşuyor...

CANLI | Burak Elmas konuşuyor! Metin Öztürk'ün açıklamaları sonrası...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Metin Öztürk'ün kendisini hedef alan sözleri sonrası bir basın toplantısı daha düzenliyor. İşte açıklamalar...

"BURAK ELMAS ADLI ÜYEMİZİN BAŞKANLIĞI SONA ERMİŞTİR"

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Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, “Bugün itibarıyla, Galatasaray Kulübü’nün bir başkanı yok. Bugün saat 10.00 itibarıyla Burak Elmas adlı üyemizin başkanlığı sona ermiştir” demişti.

"KULÜBÜ REHİN ALDI"

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“Müstafi başkan, bugün saat 10.00 itibarıyla kulübümüzü rehin almıştır. Bugün biz saat 10.00’da buraya gelip, oyumuzu kullanıp, kulübümüzün 39’uncu başkanını seçecektik. İyi niyetimden dolayı, yanlış anladığımdan dolayı, kamuoyunu yanlış yönlendirdiğim için özür diliyorum. Ben 3 haftadır kurucumuz Ali Sami Yen’in koltuğunda oturan kişinin sözlerine inandım, yalanlarına ve vücut diline kandım. Bu oyunların içinde olmadığını düşündüm, başkanlığı bırakmayı düşündüğünü düşündüm. Dün yaptığımız görüşmede başkanlığı asla bırakmayacağını vücut diliyle, söylemleriyle bize dile getirdi. Kendisinin başkanlığı hukuken olmasa da bizim nezdimizde düşmüştür. Bugün müstafi başkandır kendisi. Kulübü rehin almıştır.”

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Galatasaray Futbol Kulübü
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