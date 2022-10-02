SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Canlı canlı rekorları kırıyor! Haaland, durdurulamaz bir güç haline geldi!

Canlı canlı rekorları kırıyor! Haaland, durdurulamaz bir güç haline geldi!

02.10.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 8. haftası Manchester derbisine sahne oldu. City deplasmanına çıkan United'da Ronaldo ve Casemiro yedekler arasında yer alıyordu. Bunu fırsat bilen Haaland adeta canlı canlı tarih yazdı. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan City, sadece 44 dakikada 4-0'lık skorla öne geçti. Haaland'ın 2 gol attığı maçta yıldız oyuncu dünya basınında gündem oldu. Çıktığı 100 maçta 102 gole ulaşan Haaland, kırılması zor bir rekora doğru emin adımlarla ilerliyor.

Canlı canlı rekorları kırıyor! Haaland, durdurulamaz bir güç haline geldi!
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İngiltere Premier Lig'de derbi heyecanı yaşandı. Manchester şehrinin iki takımı Manchester City ile Manchester United kozlarını paylaştı. Deplasmanda gerçek anlamda cehennemi yaşayan Manchester United karşılaşmanın ilk yarısında dağıldı.

TARİHE GEÇEBİLİR

FeEW88eXwAA1fNz

1993-94 sezonunda Andy Cole ve sonraki sezonda Alan Shearer tarafından kırılan, 34 golle bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan oyuncu ünvanı Haaland'a geçebilir. O tarihte ligde 42 maç oynanıyordu, şimdi ise 38 maç var. Yedi maçta 11 gole ulaşan Haaland, geride kalan 31 maçta 24 gol atmayı başarırsa bu rekoru da eline geçirecek. Manchester United maçında 2 gol daha atan Haaland, atması gereken gol sayısını 22'ye düşürdü.

"GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİSİ"

FeEXuD4WQAMjQ50

Haaland'ın bu olağanüstü performansı taraftarlar tarafından farklı şekilde yorumlanıyor. Şimdiden Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktığı söylenen Haaland için ''gelmiş geçmiş en iyi futbolcu Haaland" yorumları yapıldı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun Ilıcalı'dan ters köşe! Fatih Terim değilmiş...Acun Ilıcalı'dan ters köşe! Fatih Terim değilmiş...
Elmas'tan F.Bahçe'ye 326 milyon TL'lik kıyak! Elmas'tan F.Bahçe'ye 326 milyon TL'lik kıyak!
Galatasaray, Bruma için harekete geçti! ''En az 1 milyon Euro...''Galatasaray, Bruma için harekete geçti! ''En az 1 milyon Euro...''
Anahtar Kelimeler:
Manchester United haaland manchester city atan premier lig 10 bıraktı maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Başına talih kuşu kondu, tarlasından petrol çıktı: 50 milyon dolar teklif edildi

Başına talih kuşu kondu, tarlasından petrol çıktı: 50 milyon dolar teklif edildi

TBMM'nin gündemi yoğun olacak! Müjdeler peş peşe gelecek

TBMM'nin gündemi yoğun olacak! Müjdeler peş peşe gelecek

Endonezya'da futbol maçı kanlı bitti! 174 ölü, 180 yaralı! Tarih bu olayı asla unutmayacak...

Endonezya'da futbol maçı kanlı bitti! 174 ölü, 180 yaralı! Tarih bu olayı asla unutmayacak...

'Takımdan hemen gönderin!' Sosyal medya karıştı...

'Takımdan hemen gönderin!' Sosyal medya karıştı...

Adana Demirspor-Galatasaray maçının ardından eleştiriler yükselemeye başladı!

Adana Demirspor-Galatasaray maçının ardından eleştiriler yükselemeye başladı!

Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk'a ağır eleştiri!

Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk'a ağır eleştiri!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Errol Musk'tan şoke eden yeni açıklama: ''Üç kişiyi öldürdüm''

Errol Musk'tan şoke eden yeni açıklama: ''Üç kişiyi öldürdüm''

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.