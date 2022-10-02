Canlı canlı rekorları kırıyor! Haaland, durdurulamaz bir güç haline geldi!

İngiltere Premier Lig'de derbi heyecanı yaşandı. Manchester şehrinin iki takımı Manchester City ile Manchester United kozlarını paylaştı. Deplasmanda gerçek anlamda cehennemi yaşayan Manchester United karşılaşmanın ilk yarısında dağıldı.

TARİHE GEÇEBİLİR

1993-94 sezonunda Andy Cole ve sonraki sezonda Alan Shearer tarafından kırılan, 34 golle bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan oyuncu ünvanı Haaland'a geçebilir. O tarihte ligde 42 maç oynanıyordu, şimdi ise 38 maç var. Yedi maçta 11 gole ulaşan Haaland, geride kalan 31 maçta 24 gol atmayı başarırsa bu rekoru da eline geçirecek. Manchester United maçında 2 gol daha atan Haaland, atması gereken gol sayısını 22'ye düşürdü.

"GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİSİ"

Haaland'ın bu olağanüstü performansı taraftarlar tarafından farklı şekilde yorumlanıyor. Şimdiden Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktığı söylenen Haaland için ''gelmiş geçmiş en iyi futbolcu Haaland" yorumları yapıldı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)



