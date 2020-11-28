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CANLI | Çaykur Rizespor - Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.11.2020 19:01 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. İşte Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı canlı anlatımı...

CANLI | Çaykur Rizespor - Galatasaray

CANLI |ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY

1' Hakem ilk düdüğü çaldı ve zorlu mücadele başladı

3' Galatasaray'da Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Oğulcan'ın vuruşu üstten dışarı gitti.

4' Emre Taşdemir'in sol kanattan yaptığı ortasını Diagne'den önce kaleci Gökhan çeldi.

6' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Gökhan iki hamlede kontrol etti.

8' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın sol kanattan yaptığı ortası kaleci Gökhan'da kaldı.

9' Galatasaray'da Feghouli'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Gökhan'ın kucağında kaldı.

11' Galatasaray'da birbirleriyle çarpışan Donk ve Samudio yerden kalkamadı. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

16' Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Oğulcan iyi kontrol edemedi ve top auta çıktı.

18' Şu ana dek Galatasaray'ın iki isabetli şutu bulunuyor. Rizespor ise rakip kaleye henüz bir şut yollayamadı.

22' Rizespor'da Fabricio Baiano, Emre Taşdemir'in yüzüne olan darbesinin ardından sarı kart gördü.

24' GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI! Sol kanattan yapılan ortaya Oğulcan kafayı vurdu, şutu üst direkten döndü, ardından Diagne'nin şutunu kaleci Gökhan ayaklarıyla kurtardı.

28' Bu defa Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunu önce Rizespor savunması uzaklaştırdı, ardından ceza sahası dışında topu önünde bulan Emre Taşdemir'in gelişine vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

43' VAR DEVREDE! Melnjak'ın az önce ceza sahasında Emre Akbaba'ya yaptığı hareket inceleniyor.

44' PENALTI! VAR incelemesinin ardından pozisyonun penaltı olduğuna karar verildi.

46' GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Penaltı atışını kullanan Diagne'nin vuruşu ağlarla buluştu!

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor 11'i: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Donsah, Abdullah, Boldrin, Fabricio, Samudio, Skoda

Galatasaray 11'i: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne

TAYLAN ANTALYALI SINIRDA

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Çaykur Rizespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Taylan Antalyalı bu akşam sarı kart görmesi durumunda 11. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında görev alamayacak.

39. RANDEVU

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde bu akşam 39. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 38 lig maçından 25'ini Galatasaray, 6'sını Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 85 golüne, yeşil-mavililer 37 golle karşılık verebildi.

Ligde geçen sezon Galatasaray sahasındaki maçı 2-0, Çaykur Rizespor ise evindeki müsabakayı aynı skorla kazandı.

RİZE'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Rize'de 20. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında Rize'de geride kalan maçlarda Galatasaray 11, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.

Rize'de Galatasaray'ın 39 golüne, Çaykur Rizespor 24 golle karşılık verdi.

Galatasaray, ligde Çaykur Rizespor ile deplasmanda yaptığı son 8 maçtan 2'sini kazanabildi, 3 kez yenilip, 3 kez de berabere kaldı.

Öte yandan Rize deplasmanında geçen sezon Fernando Muslera, önceki sezon da Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
FEGHULI ISTEMIYOR!!!!
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