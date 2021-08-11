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CANLI | Chelsea-Villarreal

11.08.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chelsea, 1999'dan sonra ikinci kez, Villarreal ise ilk finalinde kazanmak istiyor. Süper Kupa mücadelesi çok hızlı başladı. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Chelsea-Villarreal

UEFA Süper Kupa finali bu akşam oynanıyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea ile Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Villarreal, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Maç başladı

Dakika 6: İlk tehlikeli atak Chelsea'den geldi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Timo Werner'in kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

Dakika 9: Chelsea akın aıkn geliyor. Moreno'dan topu kapan Kante'nin ceza sahası dışından vurduğu sert şutta top yandan az farkla auta gitti.

Dakika 27 GOL: Chelsea, aradığı golü buldu. Maviler, Hakim Ziyech ile Villarreal karşısında 1-0 öne geçti.

Dakika 29: Alberto Moreno rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Dakika 36: Ceza sahası içinde topla buluşan Kurt Zouma, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Dakika 45: Chelsea takımında Antonio Rüdiger, sarı kart görüyor.

İLK YARI SONUCU: Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor

MAÇ KADROSU

Chelsea: Mendy, Chalobah, Rüdiger, Zouma, Alonso, Hudson-Odoi, Kovacic, Kante, Ziyech, Havertz, Werner.

Villarreal: Asenjo, Pau Torres, Albiol, Foyth, Pedraza, Capoue, Trigueros, Alberto Moreno, Dia, Pino, Gerard Moreno.

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea
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