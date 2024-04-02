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CANLI | Fenerbahçe'de tarihi kongre! Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı resmen başladı! İşte anbean yaşananlar...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.04.2024 17:16
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Fenerbahçe'de haftalardır beklenen Olağanüstü Genel Kurul resmen başladı. Fenerbahçe yönetimi, haksızlığa uğradıkları gerekçesiyle üyeleriyle birleşip ortak kararlar alacak. Bundan sonraki yol haritası için toplanan sarı-lacivertlilerde tarihi kararlar alınması bekleniyor. İşte tarihi kongrede anbean yaşananlar...

CANLI | Fenerbahçe'de tarihi kongre! Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı resmen başladı! İşte anbean yaşananlar...

Fenerbahçe Kulübünde çoğunluğun sağlanması halinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi başkan Ali Koç ve futbol A takımının teknik direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadı'na geldi.

BAŞKAN VE ÜYELER ALAN GİRİŞ YAPTI

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Statta düzenlenecek toplantı öncesinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle futbol A takımı teknik direktörü İsmail Kartal, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde alana giriş yaptı.

SADETTİN SARAN DA KONGREYE KATILDI

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Bu arada Fenerbahçe Kulübü'nün başkan adayı Sadettin Saran da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı Ülker Stadyumu'na giriş yaptı. Saran, girişte yaptığı kısa açıklamada, "Bugün tarihi bir gün. Önemli olan Fenerbahçe" dedi.

OSAYI VE FERDİ DE EŞLİK ETTİ

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Ali Koç ve İsmail Kartal'a, futbolculardan Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu da eşlik etti. Başkan Koç ve beraberindekiler, tribünlerde yerini alan kongre üyeleri tarafından uzun süre alkışlandı.

ALİ KOÇ'A ÖZEL PANKART

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Aynı zamanda doğum günü olan Ali Koç'a tribünlerden özel bir pankart açıldı. Açılan pankartta "Yolu sen çizdin, birlikte yürüyeceğiz. Sonsuza kadar" yazdığı görüldü.

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