CANLI | Fenerbahçe - Stuttgart maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23.10.2025

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Fenerbahçe bu akşam evinde Stuttgart’ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi tüm takım bir galibiyet alarak rahatlamak isterken, teknik direktör Tedesco’nun maçın ilk 11’ini kafasında kurduğu iddia edildi. Peki Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Maça dair tüm bilgiler, sakat ve cezalılar ve muhtemel ilk 11’ler haberimizde…

MUHTEMEL İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Tarık, Semedo, Skriniar, Jayden, Brown, İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.

STUTTGART: Nübel, Assignon, Jaquez, Hendriks, Mittelstadt, Andres, Stiller, Bouanani, Tomas, Führich, Khannous.

FENERBAHÇE STUTTGART MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Stuttgart maçıbu akşam saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Danimarka Futbol Federasyonundan Jakob Kehlet yönetecek.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de Stuttgart maçında 2 oyuncunun kadroda yer alması beklenmiyor.

Kaleci Ederson ve forvet oyuncusu Jhon Duran'ın sakatlıklarını atlattığı ve antrenmanlara başladığı bilinse de, bu akşam maç kadrosunda olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Bu isimlerin yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun takımlarını yalnız bırakacak.