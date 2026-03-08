SPOR

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray için Liverpool iddiası!

Rıdvan Dilmen, derbide Galatasaray’ın özellikle ilk yarıdaki oyun üstünlüğüyle galibiyeti hak ettiğini söyledi. Victor Osimhen’in golüyle gelen 1-0’lık zaferi değerlendiren Dilmen, Okan Buruk’un planlarına ve Liverpool maçı öncesi kadro tercihine de dikkat çekti.

Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’de haftanın en kritik karşılaşmalarından birinde Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılara konuk olan sarı-kırmızılı ekipte galibiyeti getiren golü Victor Osimhen kaydetti.

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında derbiye dair dikkat çeken yorumlarda bulundu. Deneyimli yorumcu, özellikle ilk yarıdaki oyun üstünlüğüne vurgu yaparak Galatasaray’ın maça daha iyi başladığını ifade etti.

"GALATASARAY İLK YARIDA HAK ETTİ"

Dilmen, “Beşiktaş'tan biraz daha ilk yarıda 'Buradan kolay çıkış yok' mesajı vermesini bekliyordum. Veremediler. Galatasaray ilk yarıda maçın hakimi, oyunun hakimi. Galatasaray ilk yarıda 3 puanı hak etti.” sözleriyle siyah-beyazlıların ilk bölümdeki performansını eleştirdi.

"BEN OLSAM SANE'Yİ ÇIKARTIRDIM"

Maç içindeki bazı oyuncu tercihlerini de değerlendiren Dilmen, Leroy Sane ile ilgili görüşlerini paylaştı. Deneyimli yorumcu, “Sane'yi devre arasında çıkartırdım. Asisti kurtardı. Hem oyunu hem de sarı kartından dolayı. Hoca onu görmeye başladı ve muhtemelen devrede konuştu, sen biraz daha devam et çıkaracağım diye. Agbadou ve Murillo Beşiktaş'ın oyuncusu. Skriniar ve Sanchez gibi isimleri ararsanız. Beşiktaş bugün kimi aradı? El Bilal Toure. Bugün en çok ihtiyacı olan maçta sakattı.” ifadelerini kullandı.

LIVERPOOL MAÇI SÖZLERİ

Öte yandan Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya geleceği maça dair konuşan Dilmen, bu kritik eşleşme öncesinde teknik direktör Okan Buruk’un planlarına da değinerek, “En kritik maçlarından birini oynadı. Okan Buruk'un kendi adına Fenerbahçe maçına kadar kritik gördüğü maç bu maçtı. Hazırlanışları ve oyuncu değişikliklerinden bunu anlayabiliyoruz. Çok sert maçlar oynadılar Juventus'la. Liverpool maçları bekliyor. Liverpool maçı 11'ini 1 oyuncu dışında söyleyebilirim. Sacha Boey'in oynayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

