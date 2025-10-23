Fenerbahçe-Stuttgart maçında Danimarkalı hakemden skandal karar! Bu kadarı da pes...

Fenerbahçe-Stuttgart maçının ilk yarısında izleyenleri bir hayli şaşırtan bir hakem kararı yaşandı. Orta sahada yaşanan ikili mücadelede acılar içinde yerde kalan Alvarez kırmızı kart bekledi fakat maçın Danimarkalı hakemi Jakob Kehlet oralı olmadı. | Fenerbahçe haberleri ...

SADECE SARI KARTLA GEÇİŞTİRDİ!

Stuttgart oyuncusu Bilal El Khannouss, zamanlama hatası yaparak Fenerbahçe'den Alvarez'in kasıklarına kramponuyla vurdu. Acılar içinde yerde kalan Alvarez zor da olsa ayağa kalktı. VAR'da incelenen pozisyon sarı kart ile geçiştirildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VAR!

Danimarkalı hakem Jakob Kehlet'in verdiği bu skandal karar sosyal medyada büyük tepki çekti.