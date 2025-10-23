SPOR

Fenerbahçe-Stuttgart maçında Danimarkalı hakemden skandal karar! Bu kadarı da pes...

Fenerbahçe-Stuttgart maçında skandal bir hakem kararı verildi. Temsilcimizin yıldız oyuncusu Alvarez'e yapılan müdahale VAR'da incelenmesine rağmen kırmızı kart olarak değerlendirilmedi. | Fenerbahçe haberleri ...

Emre Şen

Fenerbahçe-Stuttgart maçının ilk yarısında izleyenleri bir hayli şaşırtan bir hakem kararı yaşandı. Orta sahada yaşanan ikili mücadelede acılar içinde yerde kalan Alvarez kırmızı kart bekledi fakat maçın Danimarkalı hakemi Jakob Kehlet oralı olmadı. | Fenerbahçe haberleri ...

SADECE SARI KARTLA GEÇİŞTİRDİ!

Fenerbahçe-Stuttgart maçında Danimarkalı hakemden skandal karar! Bu kadarı da pes... 1

Stuttgart oyuncusu Bilal El Khannouss, zamanlama hatası yaparak Fenerbahçe'den Alvarez'in kasıklarına kramponuyla vurdu. Acılar içinde yerde kalan Alvarez zor da olsa ayağa kalktı. VAR'da incelenen pozisyon sarı kart ile geçiştirildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VAR!

Danimarkalı hakem Jakob Kehlet'in verdiği bu skandal karar sosyal medyada büyük tepki çekti.

19:45 59'
Fenerbahçe Fenerbahçe
1 - 0
Vfb Stuttgart Vfb Stuttgart

