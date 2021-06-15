CANLI | Fransa-Almanya

Futbol severlerin heyecanla beklediği EURO 2020 başladı ve her gün birbirinden zorlu mücadelelere sahne oluyor. E Grubu'nda Fransa ile Almanya, Münih'te kozlarını paylaşıyor...
20' GOOLL!! Fransa, Almanya karşısında 1-0 öne geçiyor. Sağ kanattan gelişen Fransa hücumunda Paul Pogba sol kanatta savunma arkasına sarkan Lucas Hernandez'e ortalıyor. Lucas Hernandez bekletmeden topu ceza sahasına çeviriyor, ters bir vuruş yapan Mats Hummels topu kendi ağlarına gönderiyor.
11' Serge Gnabry, Paul Pogba'yı faulle durduruyor ve Fransa hücumunun başlamasını engelliyor.
6' Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da orta alanda karşılıklı top kayıpları yapıyor.
4' Paul Pogba ile Toni Kroos arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Paul Pogba.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Almanya takımı oyuna başlayacak.
3' Mats Hummels altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
3' Almanya, Toni Kroos ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
3' Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada N'Golo Kante – Thomas Müller mücadelesinde hakem,Almanya lehine faul kararı veriyor.
1' Dev maç başladı!
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Fransa 11'i: Lloris, Varane, Kimpembe, Hernandez, Pavard, Kante, Rabiot, Pogba, Griezmann, Mbappe, Benzema
Almanya 11'i: Neuer, Rüdiger, Hummels, Ginter, Gosens, Kimmich, Kroos, İlkay Gündoğan, Müller, Havertz, Gnabry
Turnuvada 10'uncu kez mücadele etmeye hazırlanan son dünya şampiyonu Fransa, Münih'te kazanmanın hesaplarını yapıyor. Almanya da, ülkesinde oynamanın avantajını kullanarak turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.
Fransa ve Almanya, ilk kez grup aşamasında eşleşti. İki takımın bugüne kadar oynadığı beş maçta taraflar ikişer galibiyet aldı.
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