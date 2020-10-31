CANLI | Galatasaray - Ankaragücü

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında evinde oynayacağı MKE Ankaragücü ile bugüne kadar ligde 98 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 61-18'lik üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nca MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucunda topladığı 10 puanla 3. sırada bulunuyor. Ligde 2 maç eksiği olan sarı-lacivertliler ise henüz galibiyetle tanışmazken, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 1 puanla sonra sırada yer alıyor.

99. randevu

Galatasaray ile Ankaragücü, Süper Lig tarihinde 98 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 61 kez sahadan galip ayrılırken, 18 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 19 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın attığı 204 gole, başkent ekibi 85 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ererken, Ankara'daki mücadeleyi Ankaragücü 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Son 10 maç

Galatasaray ile Ankaragücü arasında oynanan 9'u lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılılar üstün bulunuyor. Bu 10 müsabakada Aslan 5 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçı ise Ankara ekibi kazandı. 2 mücadelede eşitlik bozulmadı.