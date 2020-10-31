CANLI | Galatasaray - Ankaragücü

Süper Lig'in 7. haftasında 10 puanla 5. sırada bulunan Galatasaray,1 puanla ligin son sırasında bulunan Ankaragücü'nü ağırlıyor. Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Galatasaray - Ankaragücü maçı canlı anlatımı haberimizde...
1' İlk düdük geldi ve zorlu mücadele başladı...
3' Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruş doğrudan dışarı çıktı.
6' Ankaragücü'nde Atila'nın sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Marcao taca uzaklaştırdı.
9' Ankaragücü'nde Atakan, ceza sahasında Luyindama ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı, maçın hakemi oyunu devam ettirdi.
11' Kullanılan köşe vuruşuna ceza yayı üzerinde Ömer Bayram gelişine vurdu, şutu yandan dışarı gitti.
13' Ankaragücü'nde Emre Güral, Taylan Antalyalı'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında evinde oynayacağı MKE Ankaragücü ile bugüne kadar ligde 98 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 61-18'lik üstünlüğü bulunuyor.
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nca MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucunda topladığı 10 puanla 3. sırada bulunuyor. Ligde 2 maç eksiği olan sarı-lacivertliler ise henüz galibiyetle tanışmazken, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 1 puanla sonra sırada yer alıyor.
Galatasaray ile Ankaragücü, Süper Lig tarihinde 98 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 61 kez sahadan galip ayrılırken, 18 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 19 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın attığı 204 gole, başkent ekibi 85 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ererken, Ankara'daki mücadeleyi Ankaragücü 1-0'lık skorla kazanmıştı.
Galatasaray ile Ankaragücü arasında oynanan 9'u lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılılar üstün bulunuyor. Bu 10 müsabakada Aslan 5 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçı ise Ankara ekibi kazandı. 2 mücadelede eşitlik bozulmadı.
Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesinde Kolombiyalı golcü futbolcu Radamel Falcao'nun kırmızı kart cezası bulunuyor. Falcao geçtiğimiz hafta BB Erzurumspor deplasmanında çift sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kalmıştı. Yıldız futbolcu, ligde sarı-kırmızılıların attığı 8 golün 5'ini kaydetti. Falcao'nun yerine Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin görev yapacak.
Kırmızı kart cezası biten Nijeryalı oyuncu Etebo, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde oynayabilecek. Etebo, 5. haftada İstanbul'da oynanan Alanyaspor karşılaşmasında çift sarı karttan kırmızı kart görüp 6. haftadaki BB Erzurumspor maçında cezalı duruma düşmüştü.
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