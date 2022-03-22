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Galatasaray, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi!

22.03.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile Enerji-SA arasında Güneş Enerji Santrali Devreye Alma ve Guinness Rekor Takdim Töreni yapıldı. Guinness Rekorları Hakemi Şeyda Subaşı, "10404 güneş paneli ile 4.2 megawatt'lık elektrik üreterek NEF Stadyumu, dünyanın güneş enerjisiyle en fazla elektrik üreten stadyumu olarak rekorlar kitabına girmiştir." dedi.

Galatasaray, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi!

Galatasaray ile Enerjisa arasında Güneş Enerji Santrali Devreye Alma ve Guinness Rekor Takdim Töreni gerçekleştirildi.

REKORLAR KİTABINA GİRDİ

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Guinness Rekorları Hakemi Şeyda Subaşı, "10404 güneş paneli ile 4.2 megawatt'lık elektrik üreterek NEF Stadyumu, dünyanın güneş enerjisiyle en fazla elektrik üreten stadyumu olarak rekorlar kitabına girmiştir." dedi.

BURAK ELMAS'IN SÖZLERİ

"İlklerin kulübü Galatasaray, yine bir ilki gerçekleştiriyor. Rahmetli başkanımız Mustafa Cengiz döneminde atılan, aynı yönetimdeki Yusuf Günay'ın büyük emekleriyle gerçekleştirilen bu projenin bitişi bize denk geldi. Emeği geçen merhum başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bizim önemli projelerimizden bir tanesi de stadyumumuzda, çok daha fazla fonksiyonları devreye sokarak daha fazla gelir elde etmek. Stadyumumuzu sadece maç gününde değil maç günü dışında da gelir üreten ticari bir alana çevirme hedefimiz var. Enerjisa ile yaptığımız işbirliğinin büyük önemi var. Bu işbirliği 25 yıl sonunda çok ciddi anlamda gelir üretecek. Bu proje devreye girdikten sonra bile ciddi bir gider kalemi olan enerji maliyeti konusunda katkı sağladı."


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Galatasaray Futbol Kulübü
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