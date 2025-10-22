CANLI | Galatasaray - Bodo Glimt maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray bu akşam sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlıyor. Sarı kırmızılı takımda tek hedef galibiyetken maça çıkacağı ilk 11’de netleşti. Futbolseverler ise 'Galatasaray-Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?’ diye merak ediyor. İşte tüm soruların ve maça dair merak edilen her şey haberimizde…

MAÇIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU Galatasaray'ın ilk 11'i: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen. Bodo/Glimt'in ilk 11'i: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Berg, Evjen, Fet, Auklend, Hauge, Hogh.

GALATASARAY'DA İLKAY GÜNDOĞAN ŞOKU! Galatasaray’da Bodo/Glimt maçı öncesi büyük bir şok yaşandı. Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftası öncesi yapılan son antrenmanda tecrübeli yıldız İlkay Gündoğan sakatlanarak çalışmayı yarıda bıraktı. İlkay'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarında da forma giyemeyeceği öğrenildi.