CANLI | Galatasaray - Bodo Glimt maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nin 3.haftasında Galatasaray Rams Park’da Bodo/Glimt'i konuk ediyor. Liverpool maçından alınan galibiyetin ardından Bodo/Glimt'i de yenerek puanını 6’ya çıkartmak isteyen sarı kırmızılılarda tek hedef 3 puan. Futbolseverler ise 'Galatasaray-Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? diye merak ediyor. İşte maç dair tüm bilgiler ve işte ilk 11’ler haberimizde…

Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray bu akşam sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlıyor. Sarı kırmızılı takımda tek hedef galibiyetken maça çıkacağı ilk 11’de netleşti. Futbolseverler ise 'Galatasaray-Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?’ diye merak ediyor. İşte tüm soruların ve maça dair merak edilen her şey haberimizde…

MAÇIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın ilk 11'i: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen.

Bodo/Glimt'in ilk 11'i: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Berg, Evjen, Fet, Auklend, Hauge, Hogh.

GALATASARAY'DA İLKAY GÜNDOĞAN ŞOKU!

Galatasaray’da Bodo/Glimt maçı öncesi büyük bir şok yaşandı. Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftası öncesi yapılan son antrenmanda tecrübeli yıldız İlkay Gündoğan sakatlanarak çalışmayı yarıda bıraktı. İlkay'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarında da forma giyemeyeceği öğrenildi.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM GELDİ

BODO'NUN TÜRKİYE KARNESİ!

Norveç temsilcisi Bodo, Türk takımlarıyla yaptığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Bodo/Glimt, UEFA organizasyonlarında daha önce Trabzonspor ile 2, Beşiktaş ile 5 maç yaptı. Sarı-siyahlılar, bordo-mavililerle maçlarını 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kaybetti.

Beşiktaş'a karşı ilk 2 maçında 1-1 beraberlik ve 1-0'lık yenilgi yaşayan Bodo/Glimt, sonraki 3 müsabakayı 3-1 ve 2-1 (2) kazandı.

GALATASARAY - BODO/GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

22 Ekim Çarşamba günü (Bugün) RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Galatasaray - Bodo Glimt maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

