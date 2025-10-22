CANLI | Galatasaray - Bodo Glimt maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray bu akşam sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlıyor. Sarı kırmızılı takımda tek hedef galibiyetken maça çıkacağı ilk 11’de netleşti. Futbolseverler ise 'Galatasaray-Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?’ diye merak ediyor. İşte tüm soruların ve maça dair merak edilen her şey haberimizde…
Galatasaray'ın ilk 11'i: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen.
Bodo/Glimt'in ilk 11'i: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Berg, Evjen, Fet, Auklend, Hauge, Hogh.
Galatasaray’da Bodo/Glimt maçı öncesi büyük bir şok yaşandı. Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftası öncesi yapılan son antrenmanda tecrübeli yıldız İlkay Gündoğan sakatlanarak çalışmayı yarıda bıraktı. İlkay'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarında da forma giyemeyeceği öğrenildi.
Bodø/Glimt karşılaşmasının başlamasına 3 saat kaldı! ⏳ #GSvBG #UCL pic.twitter.com/8ksvx41G26— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 22, 2025
Norveç temsilcisi Bodo, Türk takımlarıyla yaptığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Bodo/Glimt, UEFA organizasyonlarında daha önce Trabzonspor ile 2, Beşiktaş ile 5 maç yaptı. Sarı-siyahlılar, bordo-mavililerle maçlarını 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kaybetti.
Beşiktaş'a karşı ilk 2 maçında 1-1 beraberlik ve 1-0'lık yenilgi yaşayan Bodo/Glimt, sonraki 3 müsabakayı 3-1 ve 2-1 (2) kazandı.
22 Ekim Çarşamba günü (Bugün) RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Galatasaray - Bodo Glimt maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
