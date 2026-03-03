SON DAKİKA | Orta Doğu'da savaş paniği: Cristiano Ronaldo özel jetiyle ailesini gece yarısı Madrid'e kaçırdı!

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasında tırmanan savaş gerilimi, Orta Doğu'daki futbol organizasyonlarını da doğrudan vurmaya başladı. Körfez bölgesinde artan güvenlik endişeleri, dünya yıldızlarını da kendi acil durum planlarını devreye sokmaya itti. Bu isimlerin başında ise Suudi Arabistan devi Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo geliyor.

AFC'DEN ACİL ERTELEME KARARI GELDİ!

İran'ın geçtiğimiz günlerde Dubai'yi hedef alan hava saldırılarının ardından Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) acil olarak toplandı.

Al Nassr'ın Şampiyonlar Ligi Elite Son 16 turu ilk maçında Çarşamba günü Dubai'de Al-Wasl ile oynaması planlanan kritik karşılaşma, artan güvenlik tehditleri nedeniyle 2-3 Mart tarihlerinden ileri bir tarihe ertelendi. Batı Bölgesi'ndeki diğer maçlar da askıya alınırken, Doğu Bölgesi takımlarının planlandığı gibi oynamaya devam edeceği duyuruldu.

RONALDO'NUN ÖZEL JETİ GECE YARISI HAVALANDI

Maçların ertelenmesi ve Dubai'deki tehlikenin ciddiyetini koruması üzerine Cristiano Ronaldo, ailesinin güvenliğini sağlamak için anında harekete geçti.

Küresel uçuş takip sistemi Flightradar24 verilerine göre; Portekizli yıldıza ait Bombardier Global Express tipi lüks özel jet, Pazartesi akşamı yerel saatle 21.00 sularında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan acil olarak havalandı.

AİLESİNİ GÜVENCEYE ALDI: ROTA MADRİD!

Mısır ve Akdeniz hava sahalarını kullanarak güvenli bir koridordan ilerleyen özel uçak, Salı gününün ilk saatlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'e sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

Ronaldo'nun, bölgedeki savaş durumu ve güvenlik zafiyetleri tamamen ortadan kalkana kadar eşi Georgina Rodriguez ve çocuklarını Madrid'deki evlerinde güvence altına aldığı, takımın antrenman ve maç takvimi netleşene kadar da ailesinin yanında kalacağı öğrenildi.