SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Suudi Arabistan Premier Ligi

SON DAKİKA | Orta Doğu'da savaş paniği: Cristiano Ronaldo özel jetiyle ailesini gece yarısı Madrid'e kaçırdı!

İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai'yi de hedef alan hava saldırıları Körfez bölgesinde büyük bir güvenlik krizine yol açarken, spor dünyası da alarm durumuna geçti! Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) güvenlik gerekçesiyle Şampiyonlar Ligi maçlarını ertelemesinin ardından, Al Nassr'ın Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo harekete geçti. Yıldız futbolcunun özel jetiyle gece yarısı Riyad'dan ayrılarak ailesini güvenli bölge olan Madrid'e taşıdığı ortaya çıktı! İşte o nefes kesen

SON DAKİKA | Orta Doğu'da savaş paniği: Cristiano Ronaldo özel jetiyle ailesini gece yarısı Madrid'e kaçırdı!
Emre Şen
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 41 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasında tırmanan savaş gerilimi, Orta Doğu'daki futbol organizasyonlarını da doğrudan vurmaya başladı. Körfez bölgesinde artan güvenlik endişeleri, dünya yıldızlarını da kendi acil durum planlarını devreye sokmaya itti. Bu isimlerin başında ise Suudi Arabistan devi Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo geliyor.

AFC'DEN ACİL ERTELEME KARARI GELDİ!

İran'ın geçtiğimiz günlerde Dubai'yi hedef alan hava saldırılarının ardından Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) acil olarak toplandı.

Al Nassr'ın Şampiyonlar Ligi Elite Son 16 turu ilk maçında Çarşamba günü Dubai'de Al-Wasl ile oynaması planlanan kritik karşılaşma, artan güvenlik tehditleri nedeniyle 2-3 Mart tarihlerinden ileri bir tarihe ertelendi. Batı Bölgesi'ndeki diğer maçlar da askıya alınırken, Doğu Bölgesi takımlarının planlandığı gibi oynamaya devam edeceği duyuruldu.

RONALDO'NUN ÖZEL JETİ GECE YARISI HAVALANDI

SON DAKİKA | Orta Doğu da savaş paniği: Cristiano Ronaldo özel jetiyle ailesini gece yarısı Madrid e kaçırdı! 1

Maçların ertelenmesi ve Dubai'deki tehlikenin ciddiyetini koruması üzerine Cristiano Ronaldo, ailesinin güvenliğini sağlamak için anında harekete geçti.

Küresel uçuş takip sistemi Flightradar24 verilerine göre; Portekizli yıldıza ait Bombardier Global Express tipi lüks özel jet, Pazartesi akşamı yerel saatle 21.00 sularında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan acil olarak havalandı.

AİLESİNİ GÜVENCEYE ALDI: ROTA MADRİD!

SON DAKİKA | Orta Doğu da savaş paniği: Cristiano Ronaldo özel jetiyle ailesini gece yarısı Madrid e kaçırdı! 2

Mısır ve Akdeniz hava sahalarını kullanarak güvenli bir koridordan ilerleyen özel uçak, Salı gününün ilk saatlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'e sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

Ronaldo'nun, bölgedeki savaş durumu ve güvenlik zafiyetleri tamamen ortadan kalkana kadar eşi Georgina Rodriguez ve çocuklarını Madrid'deki evlerinde güvence altına aldığı, takımın antrenman ve maç takvimi netleşene kadar da ailesinin yanında kalacağı öğrenildi.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Domenico Tedesco şoku büyüyor! Antalyaspor'dan sonra o maçta da takımın başında yok...SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Domenico Tedesco şoku büyüyor! Antalyaspor'dan sonra o maçta da takımın başında yok...
İlk 11'de bol sürprizler var! İşte takım kadrolarıİlk 11'de bol sürprizler var! İşte takım kadroları

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Amerika İran İsrail savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.