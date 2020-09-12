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CANLI | Galatasaray - Gaziantep

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.09.2020 19:28 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in açılış haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Lige iyi bir başlangıç yapmayı planlayan Galatasaray evinde Gaziantep ekibini yenerek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Galatasaray Gaziantep maçı canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Galatasaray - Gaziantep

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. Bu sezon hazırlıklarını basına kapalı yapan Galatasaray'ın ilk 11'i merakla bekleniyor. Sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen sarı kırmızılılar Gaziantep FK maçında mutlak 3 puan için sahaya çıkacaklar. Galatasaray - Gaziantep FK maçı canlı anlatımı ve maçın detayları haberimizde...

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Fatih, Elabdelloui, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Felipe.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI CANLI ANLATIM

1' Maç başladı.

2' Kullanılan köşe vuruşunu Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı.

4' Galatasaray'da Feghouli'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmadan geri döndü.

5' Az önceki pozisyon VAR'da inceleniyor. Bir elle müdahale olup olmadığına bakılıyor.

6' PENALTI! VAR incelemesinde Sofiane Feghouli'nin şutunun Kubilay Aktaş tarafından ceza sahasında eliyle kesildiği tespit edildi. Galatasaray penaltı kullanacak.

8' GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Penaltı atışını gole çeviren Falcao takımını 1-0 öne geçirdi.

10' Maxim'in kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

18' Gaziantep FK köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, ardından topu kaybetti.

23' Gaziantep FK'de Oğuz Ceylan bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

27' GALATASARAY FARKI İKİYE ÇIKARDI! Falcao'nun ara pasıyla savunma arkasına sızan Emre Kılınç'ın vuruşu ağlarla buluştu.

(Sayfayı yenileyiniz)

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Gaziantep FK ile oynadığı iki Süper Lig maçını da kaybetmedi (1G 1B) ancak rakibini konuk ettiği tek karşılaşma berabere bitti (3-3).
Geçen sezonun açılış haftasında Denizlispor'a yenilen Galatasaray, 2011/12'den bu yana üst üste iki sezona mağlubiyetle başlamıyor.
Açılışını iç sahada yaptığı son 15 Süper Lig sezonunun 14'üne ve son 10 sezonun tamamına kazanarak başlayan Galatasaray, bu süreçte tek yenilgisini Gaziantepspor'dan aldı (1999/2000'de 1-2).
Gaziantep FK'nın Süper Lig'de aldığı en farklı mağlubiyet, geçen sezonun açılış haftasında Fenerbahçe deplasmanında gelmişti (0-5).
Gaziantep FK geçen sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu beş Süper Lig maçında toplam 17 gol yedi (1G 1B 3M).
Galatasaray'ın geçen sezon Süper Lig'de Gaziantep FK'ya attığı beş golün üçünde Sofiane Feghouli'nin doğrudan katkısı vardı (2 gol & 1 asist).
Gaziantep FK forması giyen Papy Djilobodji'nin geçen sezon hem gol atıp hem de asist yaptığı tek Süper Lig maçı Galatasaray'a karşıydı (Haziran 2020; 1 gol & 1 asist).
İlk hafta maçını evinde oynadığı son dört Süper Lig sezonuna galibiyetle giren Fatih Terim, son yenilgisini 1999/2000 sezonunda aldı (1-2 vs Gaziantepspor).
Fatih Terim, Süper Lig kariyerinde yabancı teknik adamların çalıştırdığı takımlara Ocak 2013'ten (1-2 vs Kasımpaşa, Şota Arveladze) bu yana kaybetmiyor (8G 3B).
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde çıktığı iki açılış maçını da deplasmanda toplam dokuz gol yiyerek kaybetti (Galatasaray 4-1 Kayserispor & Fenerbahçe 5-0 Gaziantep FK).

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