CANLI | Gaziantep FK-Trabzonspor

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşılaşıyor. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Erdem Bayık yapıyor. Bordo-mavililer, ligde bu sezon oynadığı 3 maçta 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet elde ederken 4 puan topladı. Rakibi Gaziantep FK ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2 puan topladı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Gaziantep FK'nın ilk 11'i: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet

Trabzonspor'un 11'i: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar IE, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe

Maçın canlı anlatımı saat 20:00'da bu sayfada olacak

TEK HEDEF GALİBİYET

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Gaziantep FK karşısında deplasmanda sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Rakibini yenerek bu sezon ilk dış saha galibiyetine ulaşmak için mücadele edecek olan bordo-mavililer bütün hesaplarını 3 puan üzerine yaptı.

Bu sezon deplasmanda oynadığı ilk maçta Denizlispor ile 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, Gaziantep deplasmanında galibiyetle ayrılarak zirveye doğru tırmanışa geçmeyi hedefliyor. Bordo-mavili takıma yeni oyun anlayışını ve sistemini empoze etmek isteyen İngiliz teknik adam, iç sahada Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından Gaziantep FK deplasmanında galip gelerek iki de iki yapmanın planlarını yapıyor.

SÜPER LİG'DE 3. KEZ

2019-2020 sezonundan itibaren tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Gaziantep FK, Trabzonspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında oynanan iki müsabakada Fırtına sahasında rakibini 4-1 yendi, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer 5 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

