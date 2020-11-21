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CANLI | Gençlerbirliği -Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.11.2020 15:05 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, saat 16:00'da Gençlerbirliği deplasmanına çıkıyor.

CANLI | Gençlerbirliği -Fenerbahçe

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

Eryaman Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Gençlerbirliği ligde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı ve teknik direktörlük görevini Mert Nobre'den alarak Mustafa Kaplan'a emanet etmişti.

Fenerbahçe ise geride kalan 8 maçta 17 puan topladı ve maça ligin 2. sırasında çıkıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Nordfeldt, H. İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sio

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Altay, Lemos, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Sosa, Gustavo; Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Perotti, Cisse.


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