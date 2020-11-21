CANLI | Gençlerbirliği -Fenerbahçe

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.
Eryaman Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Gençlerbirliği ligde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı ve teknik direktörlük görevini Mert Nobre'den alarak Mustafa Kaplan'a emanet etmişti.
Fenerbahçe ise geride kalan 8 maçta 17 puan topladı ve maça ligin 2. sırasında çıkıyor.
Nordfeldt, H. İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sio
Altay, Lemos, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Sosa, Gustavo; Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Perotti, Cisse.
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