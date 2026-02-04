Rafa Silva'nın menajerinden Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'ya ağır salvo! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Beşiktaş'tan olayı bir şekilde ayrılan Rafa Silva, Benfica'ya dönmüştü. Yıldız ismin menajeri Joao Araujo, siyah-beyazlılarda yaşanılanlar, mutsuzluğunun sebepleri ve teknik direktör Sergen Yalçın hakkında flaş açıklamalarad bulundu. İşte sözleri...

"BU İNSANLARLA UYUŞAMIYORUM! BURADAN GİTMEM GEREKİYOR..."

Rafa Silva'nın menajeri Joao Araujo, "Rafa, Beşiktaş'ta mutsuz olduğunu zamanla fark etmeye başladı. Daha 2024'ün Kasım ya da Aralık ayında başkan ayrıldı ve altı ay içinde onu bu kulübe çeken tüm referans isimler birer birer gitti. O dönemde Rafa'nın Arabistan'dan çok daha yüksek teklifleri ama paranın daha fazla olduğu yere gitmedi. Avrupa kupaları oynama, şampiyonluklar için mücadele etme ve çok tutkulu bir taraftar kitlesi gibi unsurlar onu cezbetti. Taraftarlar ona her zaman inanılmaz davrandı. Bugün hâlâ Benfica'nın sosyal medyasında Rafa'ya yönelik sevgi mesajları paylaşıyorlar; bu da Rafa'nın onlar için ne ifade ettiğini gösteriyor. Ama başkan gitti, yerine gelen başkan seçimleri kaybetti ve o da ayrıldı.

Şu anki başkan üçüncü başkan. İşler bu noktadan sonra daha da değişti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ayrıldı, yerine Solskjaer geldi, o da ayrıldı ve şu anki teknik direktör göreve başladı. Sportif direktör Brad Friedel da ayrıldı. Yani Rafa'nın güvendiği tüm referanslar gitti, yerlerine tamamen farklı insanlar geldi. Kulüp içinde bazı olaylar yaşanmaya başladı ve bunlar Rafa'yı yıprattı. Ekim 2025'te Türkiye'ye gidip mevcut başkanla ilk görüşmemizi yaptığımızda Rafa bana şunu söyledi: 'Bu insanlarla uyuşamıyorum. Uyuşamayan ben olduğuma göre, burada yanlış olan benim. Buradan gitmem gerekiyor. Lütfen bunu çöz'. O an, ayrılma kararını kesin olarak verdiği andı." dedi.

YÖNETİME AĞIR SALVO! "TARAFTARLAR KARŞISIDA ZAYIF DÜŞMEMEK İÇİN..."

"Rafa'nın yeniden futbol oynayabilmesi için 15 milyon euro ödemesini şart koşan bir belgeyi imzalamasını istediler. Ben de böyle bir durumu güvence altına alacak bir çalışma yapabileceğimi garanti edemeyeceğimi söyledim. Rafa 32 yaşındaydı ve temelde, kariyerini başka bir kulüpte sürdürebilmesi için ya kendisinin ya da onu isteyen bir kulübün 15 milyon euro ödemesi gerekiyordu. İşte tam da bu noktada, konuşmaya devam etmenin ve bundan sonra neler olabileceğini görmenin en doğru yol olduğunu söyledim.

Ertesi gün, kulübün söz konusu basın toplantısını duyuran bir açıklamasıyla şaşkına döndük. Çünkü aramızdaki görüşme her zaman profesyonel, dostane ve sakindi. Hiçbir zaman tehdit söz konusu olmadı. Taraftarlar karşısında zayıf düşmemek için de böyle davrandıklarına inanıyorum. Ancak taraflar arasındaki sorunları çözmek için bunun en doğru yol olup olmadığı tartışılır. Gerçek şu ki bizi fazlasıyla yıprattılar ve Rafa’nın, aldığı ayrılık kararının ne kadar doğru olduğuna daha da ikna olmasına neden oldular. Ortaya koyduğu gerekçeler ve benimle olan geçmişi göz önüne alındığında, Rafa açıklamada bizim koşulsuz savunmamızı fazlasıyla hak ediyordu."

SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI RAHATSIZ ETMİŞ!

Rafa Silva'nın menajeri Joao Araujo, transfer sürecine dair soruları cevaplarken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın açıklamalarının Rafa Silva'yı ciddi şekilde rahatsız ettiğini açıkladı...

"Beşiktaş, Rafa'nın en azından Aralık sonuna kadar oynamasını istedi. Kış arasında bir çözüm bulacağımızı söylediler. Ama Ekim sonundaki görüşmeden Fenerbahçe maçına kadar yaşanan bazı olaylar Rafa’yı daha da rahatsız etti. Kulüp içindeki bazı kişilerin davranışları, onun bana şunu söylemesine yol açtı: 'João, kusura bakma ama artık oynayamıyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Burada yaşananlara uyum sağlayamıyorum. Çözmemiz lazım'. Başkan ondan yıl sonuna kadar oynamasını istedi. Ama sonrasında yaşanan bazı olaylar onu ciddi şekilde rahatsız etti.

SORU: "Neler?"

Joao Araujo: "Örneğin teknik direktörün açıklamaları. Ve başka şeyler. Kulüp içinde ciddi bir iletişim eksikliği vardı. Rafa, çalıştığı tüm teknik direktörlerle her zaman çok iyi ilişkiler kurdu. Sonuncusu hariç, herkese sorabilirsiniz. Ve Jose Mourinho ile de kesinlikle çok olumlu bir ilişki kuracağına inanıyorum."