Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kante transferi için teşekkür!

Fenerbahçe sosyal medya hesabından N’Golo Kanté’nin geliş sürecine dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

SADETTİN SARAN: "CUMHURBAŞKANIMIZA DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Sadettin Saran: "Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.

Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur.

Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı.

Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız."

TRANSFERİN PERDE ARKASI ARALANDI!

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın özel haberine göre; "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’a yolculuğu sırasında uçakta N’Golo Kante transferinden ve Al Ittıhad’ın evrakları sisteme geç girmesinden haberdar oluyor.

Erdoğan, Riyad’a inişinde görüşmelere başlamadan önce ilk olarak Prens Selman’a Kante durumundan bahsedip konunun çözülmesini istiyor. Prens Selman önce federasyon başkanını sonra da FIFA’yı arayıp gerekli işlemlerin yapılmasını istiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi sonrası N’Golo Kante transferi çözülüyor." dedi.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ AÇIKLANDI!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, bu akşam saat 21.30'da İstanbul'da olacak.