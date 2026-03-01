CANLI | Hesap.com Antalyaspor - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 01 Mart 2026
01 Mart 2026'da Corendon Airlines Park'ta oynanacak Hesap.com Antalyaspor - Fenerbahçe maçı, zirve yarışında kritik bir mücadele olacak. Hakem Alper Akarsu'nun yönetimindeki bu heyecan dolu karşılaşma, futbolseverler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.
