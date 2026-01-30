SPOR

Kapat
CANLI | Hesap.com Antalyaspor - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 30 Ocak 2026
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

CANLI | Hesap.com Antalyaspor - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 30 Ocak 2026

30 Ocak 2026'da Corendon Airlines Park'ta gerçekleştirilecek Hesap.com Antalyaspor - Trabzonspor maçı, her iki takım için büyük bir önem taşıyor. Takımlar, ligdeki hedeflerine ulaşmak için zorlu bir mücadele verecek.

Emre Şen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports
Stadyum Corendon Airlines Park
Hesap.com Antalyaspor Hesap.com Antalyaspor
-
-
Trabzonspor Trabzonspor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Hesap.com Antalyaspor Hesap.com Antalyaspor
-
Trabzonspor Trabzonspor

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...
(Özet) FCSB - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları(Özet) FCSB - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.