CANLI | Hesap.com Antalyaspor - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 30 Ocak 2026
30 Ocak 2026'da Corendon Airlines Park'ta gerçekleştirilecek Hesap.com Antalyaspor - Trabzonspor maçı, her iki takım için büyük bir önem taşıyor. Takımlar, ligdeki hedeflerine ulaşmak için zorlu bir mücadele verecek.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum