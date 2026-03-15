SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Maç sonu apar topar serum bağlandı

Trendyol Süper Lig'deki kritik Gençlerbirliği deplasmanında takımının başında sahaya çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan maç sonu üzen haber geldi! Rahatsızlığı nedeniyle 90 dakikanın ardından düzenlenen flaş röportaja katılamayan tecrübeli çalıştırıcının son durumunu yardımcı antrenörü Murat Kaytaz duyurdu. Dün geceden beri ağır halsizlik yaşamasına rağmen takımını yalnız bırakmamak için büyük bir fedakarlıkla sahaya inen Sergen Hoca'ya maç sonu apar topar serum bağlandı.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de çıkışına devam eden Beşiktaş, Ankara'da Gençlerbirliği engeline takılmazken, karşılaşmanın ardından gözler teknik direktör Sergen Yalçın'ı aradı.

Sahadaki büyük zaferin ardından yayıncı kuruluşun flaş röportaj alanına gelmesi beklenen başarılı teknik adamın yayın çadırında olmaması kısa süreli bir paniğe neden oldu. Gerçek ise dakikalar sonra ortaya çıktı.

MURAT KAYTAZ GERÇEĞİ AÇIKLADI: "ŞU AN SERUM BAĞLI"

Sergen Yalçın'ın yerine kameraların karşısına geçen Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, deneyimli çalıştırıcının sağlık durumu hakkında spor kamuoyunu aydınlatan ilk bilgileri paylaştı.

Yalçın'ın büyük bir fedakarlık örneği göstererek maça çıktığını belirten Kaytaz, şu ifadeleri kullandı:

"Hocamızın maalesef biraz rahatsızlığı var. Dün gece aniden ağır bir halsizlik geldi. Buna rağmen bu kritik virajda takımını yalnız bırakmak, çocukları sahipsiz bırakmak istemedi ve kulübedeki yerini aldı. Ancak maçın ardından durumu biraz daha ağırlaştı, şimdi içeride yine serum bağlandı ve dinleniyor."

TAKIMINI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMEDİ

Sahada takımını bir an olsun yalnız bırakmayan ve 90 dakika boyunca ayakta kalarak mücadeleyi yöneten Sergen Yalçın'ın bu aidiyet duygusu, Siyah-Beyazlı taraftarlardan sosyal medyada büyük alkış topladı. Başarılı çalıştırıcının kısa süre içinde toparlanarak takımının başında idmanlara devam etmesi bekleniyor.

MS
Natura Dünyası Gençlerbirliği Natura Dünyası Gençlerbirliği
0 - 2
Beşiktaş Beşiktaş

