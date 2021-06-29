CANLI | İngiltere-Almanya

EURO 2020 son 16'da İngiltere, Almanya ile saat 19.00'da Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Erken final niteliğindeki maçı Alman eski futbolcu Stefan Effenberg, ülkesinin kanalına değerlendirdi. Spor 1'e açıklamalarda bulunan Effenberg, "İngiltere, Euro 2020'de Almanya'nın açık ara en kolay rakibi" değerlendirmesini yaptı. Effenberg, "Eminim maçı kazanacağız. Baskı İngiltere'nin üzerinde. Evlerinde oynayacaklar ve genç takımları var. Kupayı kazanmayı bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 19.00'da bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU

İngiltere: Pickford, Stones, Maguire, Walker, Shaw, Trippier, Rice, Phillips, Saka, Sterling, Kane

Almanya: Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Gosens, Kimmich, Goretzka, Kroos, Müller, Werner, Havertz

İNGİLTERE VE ALMANYA GRUPTA NE YAPTI?

İngiltere, EURO 2020'de Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve İskoçya ile D Grubu'nda mücadele etti. Aslanlar, 2 galibiyet 1 beraberlikte grup lideri olarak son 16'ya kaldı.

Almanya ise turnuvanın ölüm gurubu olan F Grubu'nda Fransa, Portekiz ve Macaristan'la karşılaştı. Fransa'ya 1-0'la boyun eğen Panzerler, Portekiz'i 4-2 geçti. Macaristan'la ise 1-1 berabere kalarak grup 2.'si olarak son 16'da İngiltere'nin rakibi oldu.



