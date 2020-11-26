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CANLI |Karabag - Sivasspor

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 26.11.2020 20:56 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 4. maçında Sivasspor, Karabag'a konuk oluyor. Karabag - Sivaspsor maçı canlı anlatımı haberimizde...

CANLI |Karabag - Sivasspor

KARABAG - SİVASSPOR | CANLI

1' İlk düdük geldi, zorlu mücadele başladı...

3' Yasin'in pasıyla Goiano sağ kanattan ceza sahasına sokulmak istedi. Savunma araya girip topu taca gönderdi.

5' Zoubir sol kanattan ceza sahasına sokulmak istedi. Goiano araya girip topu kornere gönderdi.

7' GOL | Hızlı gelişen Qarabağ atağında savumanın arkasına sarkan Zoubir, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

8' Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa, gol pozisyonunun başlangıcında ofsayt olduğunu düşündüğü için yaptığı itirazlar sonrasında sarı kart gördü.

İLK 11'LER

Karabağ: Magomedaliyev, Guerrier, Garayev, Medina, Jafarguliyev, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli.

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin Öztekin, Gradel, Ninga, Kone.

YİĞİDOLAR AVRUPA'DA 12. SINAVINA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta mücadelesinde perşembe günü Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 12. maçına çıkacak.

Karabağ'ın Avrupa Ligi maçlarını Türkiye'de oynama talebi dolayısıyla Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Sivasspor, maça yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 7 futbolcusundan yoksun çıkacak. Kırmızı-beyazlılarda Karabağ maçı öncesi Jorge Felix'in de sakatlığı sürüyor.

Grubun diğer maçında ise İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv, İspanya'nın Villarreal takımını ağırlayacak.

11 MAÇTA 3 GALİBİYET

Avrupa kupalarında daha önce 11 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 3'ünü kazandı, birinde berabere kaldı, 7 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 12 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 25 gole engel olamadı.

Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, kırmızı-beyazlı formayla uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşarken, üç kez fileleri havalandıran Kayode, en golcü oyuncu olarak dikkati çekti.

Avrupa maçlarında toplam 9 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, Mehmet Yıldız ve Kayode'nin yanı sıra Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa Aydın, Mustapha Yatabare, Max Gradel ve Caner Osmanpaşa rakip fileleri havalandıran isimler oldu.


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