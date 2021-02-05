YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanlı Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Çanlı Kıbrıs gazisi toprağa verildi

05.02.2021 18:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Hacılar köyünde, emekli Deniz Asb.

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Hacılar köyünde, emekli Deniz Asb. Kd. Bçvş. Kıbrıs gazisi İbrahim Emir son yolculuğuna uğurlandı.
Gazi İbrahim Emir, dün akşam Çanakkale’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazi Emir’in cenazesi bugün Hacılar köyüne getirilerek, evinin önünde köylülerden helallik alındıktan sonra ikindi namazını müteakip köy mezarlığına getirildi. Burada Çan Müftüsü Mustafa Korkmaz’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Gazi İbrahim Emir’in cenazesine Çanakkale Merkez Komutanı Dz. Alb. Türker Altıngöz, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan İlçe Jandarma Komutanı Jan. Ütğm. Levent Çalış, yakınları ailesi ve köylüler katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kare sonra bakın ne oldu!Bir kare sonra bakın ne oldu!
Biga’da okul öncesinde uzaktan eğitim kararıBiga’da okul öncesinde uzaktan eğitim kararı
1/

Çanakkale Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:47
Sabah
08:12
Öğle
13:33
İkindi
16:19
Akşam
18:44
Yatsı
20:05

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Bulut Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Güler Eczanesi
Bayramic
Gencer Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Çan Belediyesi salep fidelerinin gelişimini Tarım Müdürlüğü ile birlikte takip ediyor

Çan Belediyesi salep fidelerinin gelişimini Tarım Müdürlüğü ile birlikte takip ediyor

Çan Halk Sağlığı Merkezi açıldı

Çan Halk Sağlığı Merkezi açıldı

Ak Parti Çan Kadın Kolları Başkanlığına Kadriye Kocaman atandı

Ak Parti Çan Kadın Kolları Başkanlığına Kadriye Kocaman atandı

AK Parti Çan Belediye Meclis Üyesi aracında ölü bulundu

AK Parti Çan Belediye Meclis Üyesi aracında ölü bulundu

GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de kayıp tıp fakültesi öğrencisi ölü bulundu

GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de kayıp tıp fakültesi öğrencisi ölü bulundu

Ak Parti Grup Başkanvekili Turan Çan teşkilatı ile buluştu

Ak Parti Grup Başkanvekili Turan Çan teşkilatı ile buluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.