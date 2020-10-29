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CANLI | Sivasspor - Maccabi Tel Aviv

SİVASSPOR HABERLERİ  | 29.10.2020 20:58 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında bugün İsrail temsilcisi Maccabi Tel- Aviv’i konuk edecek Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 10. karşılaşmasına çıkacak. Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçı canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Sivasspor - Maccabi Tel Aviv

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ikinci maçında İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibini konuk ediyor. Gruptaki ilk maçında Villarreal'e deplasmanda 5-3 mağlup olan temsilcimiz ilk galibiyetini almak istiyor. Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçı canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | SİVASSPOR - MACCABİ TEL AVİV

1' İlk düdük geldi ve zorlu mücadele başladı...

4' Kayode sağ kanattan ortasını yaptı, ön direğe doğru koşu yapan Gradel topa dokunamadı.

5' Maccabi ilk kez atağa çıkmaya çalıştı, Davidzada'nın sol kanattan ortasında top doğrudan auta gitti.

6' Sivasspor'un rakip yarı alanda kaptırdığı top sonrası Maccabi hızlı atağa çıkmak istedi, Glazer'in ara pasına Shechter hareketlendi ancak top doğrudan kaleci Samassa'ya gitti.

SİVASSPOR - MACCABİ TEL AVİV İLK 11’LERi

Sivasspor: Samassa, Robin, Camara, Caner, Uğur, Hakan, Claudemir, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Kandil, Tibi, Yeini, Hernandez, Davidzada, Glazer, Peterz, Rikan, Shechter, Biton

AVRUPA'DAKİ 10. MAÇI

Demir Grup Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv önünde Avrupa kupalarındaki 10. maçını oynuyor. Avrupa kupalarında daha önce 9 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Sivasspor, bu maçlarda 9 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlıların Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, Sivasspor formasıyla uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı. Avrupa maçlarından toplam 8 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, Mehmet Yıldız'ın yanı sıra Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa Aydın, Olarenwaju Kayode, Mustapha Yatabare ve Max Gradel rakip fileleri havalandıran isimler oldu.

AVRUPA KARNESİ

Sivasspor, Avrupa kupalarına daha önce 2 kez katıldı. İlk olarak 2008-2009 sezonunda Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden kırmızı-beyazlı ekip, İntertoto Kupası'nda ter döktü. Bir sezon sonra tekrar Avrupa'da boy gösteren Sivasspor, önce UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, ardından da UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele etti.

Intertoto Kupası'nda Portekiz temsilcisi Braga (0-2 / 0-3) ve Karadağ ekibi OFK Grbalj'la (1-0 / 2-2) karşılaşan Sivasspor, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Belçika'nın Anderlecht (0-5 / 3-1),UEFA Avrupa Ligi play-off turunda da Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk (0-3 / 0-2) takımlarıyla mücadele etti. Sivasspor, bu sezonki ilk maçını ise deplasmanda İspanya'nın Villarreal (3-5) takımına karşı oynamıştı.

YÜZDE 50 SEYİRCİ

Kırmızı-Beyazlılar, Maccabi Tel-Aviv önünde Avrupa kupalarındaki 10. maçını oynayacak. Daha önce 9 maça çıkan kırmızı-Beyazlılar 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Bu arada 4 Eylül Stadı’nda gerçekleşecek olan karşılaşmada Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli olacak. Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50’si kadar taraftar alınacak. Taraftarlar locada maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak oturacak.

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