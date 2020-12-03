SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. CANLI | Sivasspor - Villarreal

CANLI | Sivasspor - Villarreal

SİVASSPOR HABERLERİ  | 03.12.2020 20:56 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta mücadelesinde bu akşam İspanya temsilcisi Villarreal'i konuk edecek. İşte Sivasspor - Villarreal karşılaşmasının canlı anlatımı...

CANLI | Sivasspor - Villarreal

CANLI | Sivasspor - Villarreal

1' İlk düdük geldi ve zorlu mücadele başladı...

İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Robin Yalçın, Yasin, Gradel, Yatabare.

Villarreal: Rulli, Pena, Foyth, Funes Mori, Costa, Coquelin, Iborra, Baena, Kubo, Chukwueze, Nino

SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ

Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş mücadelesinde rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivasspor, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivasspor, evindeki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kupaya veda ederek mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle men cezası alıp, bu hakkını kullanamadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Sivasspor - Villarreal maçı ilk 11'leri belli olduSivasspor - Villarreal maçı ilk 11'leri belli oldu
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye bir yıl onu konuştu! 28 gün kala ortaya çıktı
Türkiye bir yıl onu konuştu! 28 gün kala ortaya çıktı
İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu
İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu
G.Saray'ın yeni hocası belli oldu
G.Saray'ın yeni hocası belli oldu
İşte ünlü teknik adamın yeni takımı
İşte ünlü teknik adamın yeni takımı
Erling Haaland'dan şok sakatlık haberi
Erling Haaland'dan şok sakatlık haberi
Galatasaray'da Taylan Antalyalı şoku!
Galatasaray'da Taylan Antalyalı şoku!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Derbi hakeminin başını babası yaktı! Kızağa çekiliyor...
Derbi hakeminin başını babası yaktı! Kızağa çekiliyor...
2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık
2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık
Bunu da yaptı... At üzerinde çırılçıplak poz verdi!
Bunu da yaptı... At üzerinde çırılçıplak poz verdi!
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Yok artık! 53 kiloluk kadın dövüşçü ile 240 kiloluk...
Yok artık! 53 kiloluk kadın dövüşçü ile 240 kiloluk...
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CANLI | Sivasspor - Villarreal
Zorlu mücadele başladı
Sivasspor - Villarreal maçı ilk 11'leri belli oldu
Sivasspor - Villarreal maçı ilk 11'leri belli oldu
Villarreal, Sivas’a geldi
Villarreal, Sivas’a geldi
Yatabare: “Villarreal maçına galibiyet için çıkacağız”
Yatabare: “Villarreal maçına galibiyet için çıkacağız”
Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı
Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı
Sivasspor’a UEFA maçı öncesi şok!
Sivasspor’a UEFA maçı öncesi şok!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.