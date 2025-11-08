SPOR

CANLI | Trabzonspor - Alanyaspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 08.11.2025
Trendyol Süper Lig’in 12.haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor ile karşılaşıyor. Bordo-mavili ekip geçtiğimiz hafta oynadığı Galatasaray derbisinden 0-0 beraberlikle ayrılırken, bu hafta iç sahada Alanyaspor’u konuk edecek. Alanyaspor ise ligde aldığı 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlikle dalgalı bir grafik çizerek 10.sırada yer alıyor. Peki Trabzonspor-Alanyaspor karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...

Burak Kavuncu

Süper Lig’e fırtına gibi giren Trabzonspor ilk 11 haftanın ardından 3.sıradaki yerini korurken, iç sahada Alanyaspor ile karşılaşıyor. Son hafta Galatasaray deplasmanına konuk olan bordo-mavili ekip sahadan 1 puanla ayrılarak liderlik mücadelesine devam ederken, Alanyaspor ise evinde Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı ve ligde 10.sıraya yerleşti. Peki Trabzonspor-Alanyaspor karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte bu önemli müsabaka öncesi iki takımların eksikleri, muhtemel ilk 11’ler ve çok daha fazlası haberimizde…

Dakika 1

Ve maç başladı!

Ve maçta ilk düdük geldi.

08.11.2025 - 16:26

ALANYASPOR'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI GELDİ!

Futbolcularımızın sağlık durumu hakkında bilgilendirme

Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı şikayeti nedeniyle sağlık ekibimiz tarafından tetkik ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz Yusuf Özdemir ile tedavi süreçleri devam eden Steve Mounie ve Güven Yalçın, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almamaktadır.

Corendon Alanyaspor Kulübü

08.11.2025 - 16:13

İŞTE İLK 11'LER

CANLI | Trabzonspor - Alanyaspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 08.11.2025 1

Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Okay, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Hagi, Hwang, Meschak

08.11.2025 - 16:17

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!

Ev sahibi Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden S.Savic, Batagov, Nwakaeme ve Serdar Saatçi ile Galatasaray maçında kırmızı kart gören Bouchouari bu maçta kadroda yer almadı.

Alanyaspor da ise Yusuf Özdemir, Güven Yalçın, Buluthan Bulut ve S.Mounie sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek.

08.11.2025 - 16:19

TRABZONSPOR MAÇTA GİYECEĞİ FORMASINI DUYURDU

08.11.2025 - 16:21

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de Trabzonspor-Alanyaspor maçı 8 Kasım Cumartesi (bugün) 17.00'da oynanacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

08.11.2025 - 16:23

İKİ TAKIMIN TRABZON'DAKİ MAÇLARI...

İki takım arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor az da olsa üstünlük sağlayan taraf oldu.

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.

Trabzonspor Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman Trabzonspor Alanyaspor maçı saat kaçta Trabzonspor Alanyaspor maçı hangi kanalda Trabzonspor-Alanyaspor
