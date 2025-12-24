SPOR

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia!

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de alınan bu sonuç moralleri bozarken usta yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmaya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla Türkiye Kupası'nın grup etabına galibiyetle başlarken taraftarına da büyük bir sevinç yaşattı.

Maçın ardından derbiye dair değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KULÜBE ÇOK ZAYIF"

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası Rıdvan Dilmen den çarpıcı iddia! 1

"Kulübelere baktığımızda Fenerbahçe’nin çok zayıf bir kulübesi vardı. Tek tecrübeli oyuncu Çağlar’dı; o da zaten uzun zamandır oynamıyor. Dakikalar geçtikçe bunun Beşiktaş’ın lehine olacağı belliydi. Fenerbahçe, Türkiye sınırları içerisindeki ilk mağlubiyetini almış oldu.”

"BENCE GİTTİ"

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası Rıdvan Dilmen den çarpıcı iddia! 2

Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva'yla ilgili Dilmen, “Ben şöyle okuyorum Rafa Silva olayını. İki taraf da birbirlerine blöf yapıyor. Beşiktaş diyor ki 'Gitsin ama 3'e 5'e bırakmayayım'. Silva da zorluyor beni ucuza verin diye, muhtemelen anlaştı bir kulüple. 15'e değil de 5-6 vereyim de gideyim diyor. Bence gitti o diye düşünüyorum. Duyum falan değil." ifadelerini kullandı.

"ACİL TRANSFER"

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası Rıdvan Dilmen den çarpıcı iddia! 3

Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendiren Dilmen şunları kaydetti, “Neden alacak anlamadım. Kerem, Asensio, Nene var. Fenerbahçe'nin acil ihtiyacı santrfora ihtiyacı var. Acil Veerman'a ihtiyacı var. Musaba ile uğraşacağıma çok iyi bir santfor alırım, orta saha alırım, stoper alırım. Fenerbahçe'nin dört oyuncuya ihtiyacı var, ihtiyaç olarak ilk 4'e girmez sol ön oyuncu. Musaba'yla uğraşacağıma önce ihtiyaçlarımı karşılarım. Sol bek, sol stoper, forvet ve orta saha.”

transfer Rıdvan Dilmen Derbi son dakika beşiktaş fenerbahçe
