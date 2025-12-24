O haberin ardından dayanamadı! Rafa Silva derbi sonrası apar topar harekete geçti

Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi 2-1’lik skorla mağlup eden Beşiktaş’ta Rafa Silva bu karşılaşmada da kadroya alınmazken Portekizli futbolcunun geleceğine dair yeni gelişmeler yaşanıyor.

MENAJERİ HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe karşılaşmasında maç kadrosunda yer almayan Rafa Silva için menajeri devreye girdi. Sabah’ın haberine göre, oyuncunun Beşiktaş ile yaşadığı sürecin ara transfer döneminde netliğe kavuşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda menajerin İstanbul’a gelerek Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile yüz yüze bir görüşme yapmayı planladığı ifade edildi.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE HAMLE

Beşiktaş cephesi ile yapılması planlanan bu görüşmenin, Rafa Silva’nın siyah-beyazlı takımdaki rolünü ve geleceğini netleştirmesi bekleniyor. Tarafların orta yolu bulup bulamayacağı, ara transfer döneminde atılacak adımlarla belli olacak.

16 MAÇTA OYNADI

32 yaşındaki Portekizli futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 resmi maçta görev aldı. Rafa Silva, söz konusu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak takımına skor anlamında destek verdi.