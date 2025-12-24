SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

O haberin ardından dayanamadı! Rafa Silva derbi sonrası apar topar harekete geçti

Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş’ta, kadroya alınmayan Rafa Silva’nın durumu yeniden gündemde. Portekizli yıldızın derbinin ardından menajerine talimat verdiği öğrenilirken oyuncunun temsilcisinin ara transfer döneminde İstanbul’a gelerek yönetimle görüşmeyi planladığı öğrenildi. İşte detaylar...

O haberin ardından dayanamadı! Rafa Silva derbi sonrası apar topar harekete geçti
Berker İşleyen
Rafa Silva

Rafa Silva

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi 2-1’lik skorla mağlup eden Beşiktaş’ta Rafa Silva bu karşılaşmada da kadroya alınmazken Portekizli futbolcunun geleceğine dair yeni gelişmeler yaşanıyor.

MENAJERİ HAREKETE GEÇTİ

O haberin ardından dayanamadı! Rafa Silva derbi sonrası apar topar harekete geçti 1

Fenerbahçe karşılaşmasında maç kadrosunda yer almayan Rafa Silva için menajeri devreye girdi. Sabah’ın haberine göre, oyuncunun Beşiktaş ile yaşadığı sürecin ara transfer döneminde netliğe kavuşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda menajerin İstanbul’a gelerek Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile yüz yüze bir görüşme yapmayı planladığı ifade edildi.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE HAMLE

O haberin ardından dayanamadı! Rafa Silva derbi sonrası apar topar harekete geçti 2

Beşiktaş cephesi ile yapılması planlanan bu görüşmenin, Rafa Silva’nın siyah-beyazlı takımdaki rolünü ve geleceğini netleştirmesi bekleniyor. Tarafların orta yolu bulup bulamayacağı, ara transfer döneminde atılacak adımlarla belli olacak.

16 MAÇTA OYNADI

O haberin ardından dayanamadı! Rafa Silva derbi sonrası apar topar harekete geçti 3

32 yaşındaki Portekizli futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 resmi maçta görev aldı. Rafa Silva, söz konusu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak takımına skor anlamında destek verdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia!Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia!
İlklerin derbisi bir seriyi bozdu! Bir seriyi coşturduİlklerin derbisi bir seriyi bozdu! Bir seriyi coşturdu
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika beşiktaş Rafa Silva
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyayı salladı

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyayı salladı

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.