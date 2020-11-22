CANLI | Trabzonspor-Erzurumspor

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor...
Maçın canlı anlatımı saat 19.00'da bu sayfada olacak.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Afobe
BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Hasan, Mücahit, Donald, Boumal, Sissoko, Novikovas, Emrah, Gomes
Süper Lig'de bu sezon çıktığı 8 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen ve son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, 9'uncu hafta mücadelesinde konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısından 3 puanla ayrılarak hem kötü gidişata son vermeyi hem de yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.
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