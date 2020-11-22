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CANLI | Trabzonspor-Erzurumspor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.11.2020 18:20 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Trabzonspor-Erzurumspor

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor...

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 19.00'da bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Afobe

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Hasan, Mücahit, Donald, Boumal, Sissoko, Novikovas, Emrah, Gomes

ABDULLAH AVCI DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 8 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen ve son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, 9'uncu hafta mücadelesinde konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısından 3 puanla ayrılarak hem kötü gidişata son vermeyi hem de yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.

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