(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
Trabzonspor, derbi mücadelesinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı. Maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanırken, Akyazı Stadyumu'nda futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports
Stadyum Papara Park
Hakem Cihan Aydın
Trabzonspor Trabzonspor
2
MS
1
Galatasaray Galatasaray
4' Paul Onuachu62' Chibuike Nwaiwu48' Wilfried Singo

Maç sonu

İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Fatih Tekke, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a rakip olduğu sekizinci maçta ilk galibiyetini aldı (1B 6M).

Maç sonu

"YAZIKLAR OLSUN!"

Metin Öztürk: "Çirkinlik, Trabzonspor Yönetimine yakışmadı! Bizi bir kişi karşılamadı, bir kişi uğurlamadı! Yazıklar olsun! Aldıkları puanlara seviniyorlarsa, sevinsinler! Geldiğimizden beri küfür ediyorlar! Maç bitti statta kimse yok hala küfür ediliyor! Yayıncı kuruluşa da yazıklar olsun! Küfürleri ses kısmadan verdi!

Aylar önce alınmış futbolcuyla ilgili, kendileriyle alakası olmayan oyuncuyla kara propaganda yaptılar. Bugün tamamen yönetimin provokasyonuyla, baştan sona Uğurcan provoke edildi!

Yönetimler gelir geçer, camialar kalır. Trabzon camiası hem futbol kenti olmasıyla hem milliyetçiliğiyle gönlümüzde yer almıştır. Biz 2-3 gündür bir Trabzon yönetiminin anlamsız başlattığı kara propagandayla karşı karşıyayız!"

Maç sonu

"MAÇA İYİ BAŞLAMADIK, RAKİBİ TEBRİK EDİYORUM"

Okan Buruk: "Maça iyi başlamadık. İlk yarının birçok bölümünde iyi değildik. 1-0 geriye düştük. Topa sahipken orta saha oyuncularımızın zaman zaman çok arkaya gelmesi, oyun kurmada rakibin baskısını kırmak için doğru yerleşebilsek sahaya, baskıyı kırma şansımız olurdu. İkinci yarı daha iyi şekilde yaptık. Hem İlkay'ın girmesi hem Yunus'un kanada geçmesi, Noa'nın forvet arkasına geçmesiyle topa sahip olmada yüzde 73'lere çıktık. 1-1'den sonrası kazanabiliriz diye düşünüyordum. Oyuna hakimdik, top bizdeydi. Yapılan bir faul, sonra gol, ardından sahalarında bekleyip iyi savunma yaptılar.

Maç da çok oynanmadı. Özellikle son bölüm... Onana, maçı başından sonunda süreyi iyi kullandı. Bir şey demek istemiyorum, Onana bunu iyi yapıyor. Maçı durdurdu, oynatmadı, geç sarı kart geldi. Uzatma dakikaları çok azdı. Uzatma da oynanmadı. 2-3 dakika durdu ve maç bitti. Belki orada üretebilirdik. Rakip yarı alana yerleşmiştik. Birebirleri, yan ortaları... Duran toptan 1-2 pozisyon vardı. İkinci yarı, ilk yarıya göre iyiydik. Genel Galatasaray oyununun altında kaldık. Rakibi tebrik etmek istiyorum."

Maç sonu

"İNANAN BİR TRABZONSPOR VARDI"

Fatih Tekke: "İnanan bir Trabzonspor oyuncu grubu vardı. Bu inanç, taktikle birleşince etkili oluyor. Galatasaray gibi güçlü bir kadroyu yenebiliyorsunuz. Bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım. Periyot inanılmaz zor. Aynı duyguyu yansıtamayabiliyor oyuncular. Alanya maçı 5'te bir de. Kalan 6 maçta ne kadar, neler yapabiliyoruz, onu devam ettirmeye çalışacağız."

Maç sonu

"30 YAŞINDA ADAMA AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER EDİYOR"

Yunus Akgün: Apo Ağabey çift sarıdan atıldı galiba. 17-18 yaşında bir çocuk, 30 yaşında adama ağza alınmayacak küfürler ediyor ama Apo Ağabey atılıyor. Biz en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil edeceğiz ve mayısta sevinen biz olacağız.

Maç sonu

EN ERKEN GOL

Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren Paul Onuachu, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de yediği en erken golü kaydetti.

Maç sonu

"SON 6 MAÇIMIZI KAZANDIK"

Stefan Savic: "Harika bir ortam vardı soyunma odasında. Son 6 maçı kazandık. Çok iyi gidiyoruz. Bu maçı kazanıp şehrimizi gururlandırmak istiyorduk. Başardık."

Maç sonu

"ŞEHRİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Anthony Nwakaeme: "Çok önemli bir maçtı. Bunun bilincindeydik. Galatasaray iyi bir takım. Biz bütün hafta kazanmak için çalıştık. Kazanınca çok daha yaklaşacağımızı biliyorduk rakibimize. Şehrimiz, takımımız adına çok mutluyuz."

Maç sonu

"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK"

Paul Onuachu: "Bu taraftarın önünde gerçekten çok savaştık, kazanmak için her şeyi ortaya koyduk. Galatasaray'a saygı duyuyoruz, çok iyi oyuncuları var. Biz emeğimizin karşılığını aldık. Kazanmak için her şeyi ortaya koyduk ve kazandık."

Maç sonu

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

90. Dakika

MAÇ BİTTİ

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1

90. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TRABZONSPOR

Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mustafa Eskihellaç çıkıyor ve yerine Salih Malkoçoğlu oyuna giriyor.

90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GALATASARAY

Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Yaser Asprilla tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

88. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GALATASARAY

Galatasaray takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yunus Akgün çıkıyor ve yerine Ahmed Kutucu oyuna giriyor.

88. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TRABZONSPOR

Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ozan Tufan çıkıyor ve yerine Umut Nayir oyuna giriyor.

88. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TRABZONSPOR

Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Oleksandr Zubkov çıkıyor ve yerine Okay Yokuşlu oyuna giriyor.

83. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GALATASARAY

Galatasaray takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mario Lemina çıkıyor ve yerine Yaser Asprilla oyuna giriyor.

82. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GALATASARAY

Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Yunus Akgün

80. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | TRABZONSPOR

Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Mustafa Eskihellaç tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

80. Dakika

KORNER | TRABZONSPOR

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile köşe vuruşu kullanıyor.

79. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TRABZONSPOR

Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Anthony Nwakaeme çıkıyor ve yerine Mathias Lövik oyuna giriyor.

79. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TRABZONSPOR

Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Felipe Augusto çıkıyor ve yerine Benjamin Bouchouari oyuna giriyor.

79. Dakika

SARI KART | GALATASARAY

Galatasaray takımında Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görüyor.

78. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GALATASARAY

Galatasaray için Roland Sallai şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

78. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GALATASARAY

Abdülkerim Bardakcı altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

77. Dakika

SARI KART | TRABZONSPOR

Trabzonspor takımında Wagner Pina, sarı kart görüyor.

77. Dakika

SARI KART | TRABZONSPOR

Trabzonspor takımında Wagner Pina, sarı kart görüyor.

75. Dakika

KORNER | GALATASARAY

Galatasaray takımı korner kullanacak.

75. Dakika

KORNER | GALATASARAY

Roland Sallai ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

74. Dakika

KORNER | GALATASARAY

Galatasaray takımı korner kullanacak.

74. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GALATASARAY

Abdülkerim Bardakcı, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

70. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GALATASARAY

Bu dakikada Galatasaray takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Mario Lemina tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

70. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GALATASARAY

Bu dakikada Galatasaray takımı tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Mario Lemina tarafından çekilen şut defans tarafından engelleniyor.

70. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GALATASARAY

Mauro Icardi rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

70. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GALATASARAY

Roland Sallai penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

69. Dakika

KORNER | GALATASARAY

Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

68. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GALATASARAY

Galatasaray takımında oyuncu değişikliği; Noa Lang oyundan çıkarken Roland Sallai oyuna giren isim.

68. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TRABZONSPOR

Ozan Tufan rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

68. Dakika

KORNER | TRABZONSPOR

Mustafa Eskihellaç ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

67. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | TRABZONSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Oleksandr Zubkov, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

63. Dakika

SARI KART | GALATASARAY

Galatasaray takımında Davinson Sanchez hakem Cihan Aydın tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

62. Dakika

ASİST | TRABZONSPOR

Golün asistini yapan isim Anthony Nwakaeme.

60. Dakika

KORNER | GALATASARAY

Galatasaray takımı korner kullanacak.

62. Dakika

GOL | TRABZONSPOR

GOL! Chibuike Nwaiwu Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.

59. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GALATASARAY

Yunus Akgün, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

55. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TRABZONSPOR

Ozan Tufan, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

51. Dakika

SARI KART | GALATASARAY

Galatasaray takımında Barış Alper Yılmaz, sarı kart görüyor.

50. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TRABZONSPOR

Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Oleksandr Zubkov

49. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | TRABZONSPOR

Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Mustafa Eskihellaç

48. Dakika

ASİST | GALATASARAY

Barış Alper Yılmaz, gol pasını veren isim.

48. Dakika

GOL | GALATASARAY

GOL! Galatasaray takımında golün adı Wilfried Singo.

46. Dakika

OFSAYT | TRABZONSPOR

Hakem, orta yuvarlakta bulunan Paul Onuachu için ofsayt bayrağını kaldırıyor

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GALATASARAY

Galatasaray takımında oyuncu değişikliği; Ismail Jakobs oyundan çıkarken Eren Elmalı oyuna giren isim.

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GALATASARAY

Galatasaray takımında oyuncu değişikliği; Lucas Torreira oyundan çıkarken İlkay Gündoğan oyuna giren isim.

45. Dakika

İLK YARI SONU

Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor

45. Dakika

OFSAYT | TRABZONSPOR

Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Paul Onuachu

42. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TRABZONSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Paul Onuachu, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

42. Dakika

KORNER | TRABZONSPOR

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile köşe vuruşu kullanıyor.

37. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GALATASARAY

Ceza sahası içinde topla buluşan Mauro Icardi, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

35. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GALATASARAY

Mario Lemina rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

35. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GALATASARAY

Galatasaray takımı Wilfried Singo ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Wilfried Singo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

34. Dakika

KORNER | GALATASARAY

Galatasaray takımı korner kullanacak.

31. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GALATASARAY

Davinson Sanchez rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

30. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GALATASARAY

Galatasaray için Mario Lemina şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

30. Dakika

KORNER | GALATASARAY

Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

29. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TRABZONSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Felipe Augusto, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

26. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TRABZONSPOR

Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Anthony Nwakaeme tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

20. Dakika

SARI KART | TRABZONSPOR

Trabzonspor takımında Ozan Tufan, sarı kart görüyor.

19. Dakika

İSABETLİ ŞUT | TRABZONSPOR

Trabzonspor için Felipe Augusto şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

14. Dakika

OFSAYT | TRABZONSPOR

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Paul Onuachu

13. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GALATASARAY

Abdülkerim Bardakcı altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

13. Dakika

KORNER | GALATASARAY

Galatasaray takımı korner kullanacak.

12. Dakika

KORNER | GALATASARAY

Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

11. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GALATASARAY

Ceza sahası içinde topla buluşan Wilfried Singo, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

8. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GALATASARAY

Ceza sahası içinde topla buluşan Wilfried Singo, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

8. Dakika

KORNER | GALATASARAY

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile köşe vuruşu kullanıyor.

5. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TRABZONSPOR

Oleksandr Zubkov, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

4. Dakika

ASİST | TRABZONSPOR

Golün asistini yapan isim Wagner Pina.

4. Dakika

GOL | TRABZONSPOR

GOL! Paul Onuachu Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Maç Önü

İŞTE DEV MAÇIN 11'LERİ!

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Nwakaeme, Onuachu

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış, Yunus, Lang, Icardi.

Maç önü

"AVRUPA VE TÜRKİYE'NİN EN İYİ KADROLARINDAN BİRİNE SAHİPLER"

Fatih Tekke: "İki gün önce Muçi'nin ağır bel spazmı oldu. Bugün yok, haftaya da net değil.

Oulai kart cezalısı. Batagov sakat. 3 değerli oyuncumuz yok.

Zor bir periyot, son 7 maç. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en iyi kadrolarından birine karşı oynayacağız. Amacımız... Toplantıda söylediğim şey; hak edilmiş ihtimali çocuklar buraya kadar getirdi. Her şey olabilir, 7 hafta var. İsme bakmadan, inancımızı göstermek istiyoruz.

Milli takım dönüşünde 1 antrenman yapabildik. Çarşamba perşembe toplandık. Perşembe tek antrenman ve uzun yıllardır en önemli maç!

Hazırlık iki taraf için de olumlu değil, bizim için daha olumsuz. Sakatlar, oyun planları gibi.... Zor bir karşılaşma. Bunu söylemem de fayda var. Anlarda iyi oynadığınız anlarda... Galatasaray'a kötü oynamadık hiç ama anlarda iyi oyuncuları var. Oyuncularımdan beklentim, başı dik, çok isteyen, inancını gösteren bir takım olması."

Maç önü

"5 MAÇI KAZANIRSAK ŞAMPİYONUZ"

Okan Buruk: "Kadrolara baktığımızda iki takım da ofans gücü yüksek 4'lülerle oynayacak. Çok fazla pozisyon olacak görüntüsü veriyor. Bizim için önemli ve kritik bir maç. 5 maçı kazanırsak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Bu bizi motive edecek bir şey. Maç maç gitmek gerekiyor.

Biz iyi bir takıma karşı oynayacağız. Coşkulu bir seyirci, güzel bir zemin var. İnşallah güzel bir maç olur bizim için."

Maç Önü

HACIOSMANOĞLU'NDAN DERBİ YORUMU! "TEK ARZUM.."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "Trabzonspor-Galatasaray maçına dair tek arzum, bu akşam sahada hakemi kimse görmesin. Oynanan futbolu görsün. Kimsenin hakkı yenmesin. Kim hak ediyorsa o kazansın."

04.04.2026 - 18:46

HAMİ MANDIRALI'DAN UĞURCAN AÇIKLAMASI! "TASVİP ETMİYORUM..."

Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı:
"Uğurcan’a yönelik tepkileri tasvip etmiyorum. Uğurcan Trabzonspor’da önemli bir misyonu tamamladı. O bizim düşmanımız değil, artık rakibimizin kalecisi"

Maç Önü

UĞURCAN ÇAKIR PANKARTI ORTAYA ÇIKTI!

Trabzonspor'un Uğurcan Çakır için hazırladığı pankart ortaya çıktı!

“Bazı kararlar kariyeri büyütür, bazı karalar Onur’u!”

Maç Önü

TRABZON'DA 2 EKSİK!

Trabzonspor’da kart cezası nedeniyle Christ Oulai derbide forma giyemeyecek. Kayserispor maçında dizinden sakatlanan Batagov’un ise tedavi süreci devam ediyor. Ukraynalı stoperin Alanyaspor veya Başakşehir mücadelesinde kadroya dönmesi bekleniyor. Öte yandan Fırtına’da 3 kilit isim ceza sınırında. Savic, Muçi ve Folcarelli, derbide kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Alanya deplasmanında forma giyemeyecekler.

Maç Önü

MUCİ GELİŞMESİ DUYURULDU!

Ernest Muçi, Galatasaray maçında yok. (TRT Spor)

Maç Önü

TEKKE DERBİ SEVİNCİ YAŞAYAMADI!

Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında çıktığı 8 derbide henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

2 beraberlik, 6 mağlubiyet

Maç Önü

BURUK HİÇ KAYBETMEDİ!

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Trabzonspor'a karşı hiç kaybetmedi.

7 galibiyet, 2 beraberlik

Maç Önü

TRİBÜNLERDEN ÖZEL HAZIRLIK İDDİASI!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre; Galatasaray camiasını rahatsız edecek bir koreografi hazırlığında Trabzonspor. Hatta buna bağlı olarak loca, yemek ve ekstra bilet talepleri iptal oldu.

Yani tırnak içerisinde "Galatasaray'a su bile yok deniyor" şu anda.

Maç Önü

GALATASARAY MAÇ FORMASINI BELİRLEDİ!

Maç Önü

TRABZONSPOR DERBİ FORMANI AÇIKLADI!

Maç Önü

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ UĞURCAN ÇAKIR HAZIRLIĞI!

Trabzonspor taraftarları, Galatasaray'a transfer olan eski kaptanları Uğurcan Çakır'a olan tepkilerini, hazırladıkları son derece manidar ve sembollerle dolu devasa bir pankartla gösterme hazırlığında.

Maç Önü

YAPAY ZEKADAN TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI İÇİN SKOR TAHMİNİ! 'TAM BİR SATRANÇ' DİYEREK AÇIKLADI

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbide Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Papara Park’taki kritik mücadele öncesi yapay zeka şampiyonluk yarışında çok büyük öneme sahip karşılaşmaya dair dikkat çeken bir tahminde bulundu.

"Maçın başa baş geçeceğini tahmin ediyorum Galatasaray'ın bitiricilik kalitesinin bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Yine de Trabzonspor'un kolay teslim olmayacağı bir mücadele izleyebiliriz. Eğer bir skor vermem gerekirse; 1-2 Galatasaray galibiyeti veya 1-1'lik beraberlik en yakın ihtimaller gibi duruyor."

Maç Önü

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Akyazı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20.00'da başlayacak. beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında Cihan Aydın düdük çalacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde olacak.

Maç Önü

GALATASARAY'A TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ İKİ ŞOK BİRDEN! VICTOR OSIMHEN VE GABRIEL SARA İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen ve Gabriel Sara Trabzonspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi. Galatasaray'ın yaptığı bu açıklama taraftarların bir hayli moralini bozdu ve tedirgin etti.

GS nin bütün maçlarını izleyin , hep ezik bir futbol oynuyor bazı maçlar hariç .Yani şu takımın 3 sene üst üste şampiyon olmasına anlam veremiyorum.3 yıldır yazıyorum, belli maçlar haricinde hiç ama ; hiç top oynamıyorlar.Sonra İngilizlerin , İtalyanların karşısına çıkınca darmadağın oluyorlar.Pes yani , bir Gs li olarak bu takımdan utanıyorum .
milli maç sonrası takımın temposu çok düşüyor
İLKAY olmasın..adam tamamen hayalkırıklığı oldu....

