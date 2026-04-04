(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
Maç sonu
Fatih Tekke, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a rakip olduğu sekizinci maçta ilk galibiyetini aldı (1B 6M).
Maç sonu
Metin Öztürk: "Çirkinlik, Trabzonspor Yönetimine yakışmadı! Bizi bir kişi karşılamadı, bir kişi uğurlamadı! Yazıklar olsun! Aldıkları puanlara seviniyorlarsa, sevinsinler! Geldiğimizden beri küfür ediyorlar! Maç bitti statta kimse yok hala küfür ediliyor! Yayıncı kuruluşa da yazıklar olsun! Küfürleri ses kısmadan verdi!
Aylar önce alınmış futbolcuyla ilgili, kendileriyle alakası olmayan oyuncuyla kara propaganda yaptılar. Bugün tamamen yönetimin provokasyonuyla, baştan sona Uğurcan provoke edildi!
Yönetimler gelir geçer, camialar kalır. Trabzon camiası hem futbol kenti olmasıyla hem milliyetçiliğiyle gönlümüzde yer almıştır. Biz 2-3 gündür bir Trabzon yönetiminin anlamsız başlattığı kara propagandayla karşı karşıyayız!"
Maç sonu
Okan Buruk: "Maça iyi başlamadık. İlk yarının birçok bölümünde iyi değildik. 1-0 geriye düştük. Topa sahipken orta saha oyuncularımızın zaman zaman çok arkaya gelmesi, oyun kurmada rakibin baskısını kırmak için doğru yerleşebilsek sahaya, baskıyı kırma şansımız olurdu. İkinci yarı daha iyi şekilde yaptık. Hem İlkay'ın girmesi hem Yunus'un kanada geçmesi, Noa'nın forvet arkasına geçmesiyle topa sahip olmada yüzde 73'lere çıktık. 1-1'den sonrası kazanabiliriz diye düşünüyordum. Oyuna hakimdik, top bizdeydi. Yapılan bir faul, sonra gol, ardından sahalarında bekleyip iyi savunma yaptılar.
Maç da çok oynanmadı. Özellikle son bölüm... Onana, maçı başından sonunda süreyi iyi kullandı. Bir şey demek istemiyorum, Onana bunu iyi yapıyor. Maçı durdurdu, oynatmadı, geç sarı kart geldi. Uzatma dakikaları çok azdı. Uzatma da oynanmadı. 2-3 dakika durdu ve maç bitti. Belki orada üretebilirdik. Rakip yarı alana yerleşmiştik. Birebirleri, yan ortaları... Duran toptan 1-2 pozisyon vardı. İkinci yarı, ilk yarıya göre iyiydik. Genel Galatasaray oyununun altında kaldık. Rakibi tebrik etmek istiyorum."
Maç sonu
Fatih Tekke: "İnanan bir Trabzonspor oyuncu grubu vardı. Bu inanç, taktikle birleşince etkili oluyor. Galatasaray gibi güçlü bir kadroyu yenebiliyorsunuz. Bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım. Periyot inanılmaz zor. Aynı duyguyu yansıtamayabiliyor oyuncular. Alanya maçı 5'te bir de. Kalan 6 maçta ne kadar, neler yapabiliyoruz, onu devam ettirmeye çalışacağız."
Maç sonu
Yunus Akgün: Apo Ağabey çift sarıdan atıldı galiba. 17-18 yaşında bir çocuk, 30 yaşında adama ağza alınmayacak küfürler ediyor ama Apo Ağabey atılıyor. Biz en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil edeceğiz ve mayısta sevinen biz olacağız.
Maç sonu
Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren Paul Onuachu, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de yediği en erken golü kaydetti.
Maç sonu
Stefan Savic: "Harika bir ortam vardı soyunma odasında. Son 6 maçı kazandık. Çok iyi gidiyoruz. Bu maçı kazanıp şehrimizi gururlandırmak istiyorduk. Başardık."
Maç sonu
Anthony Nwakaeme: "Çok önemli bir maçtı. Bunun bilincindeydik. Galatasaray iyi bir takım. Biz bütün hafta kazanmak için çalıştık. Kazanınca çok daha yaklaşacağımızı biliyorduk rakibimize. Şehrimiz, takımımız adına çok mutluyuz."
Maç sonu
Paul Onuachu: "Bu taraftarın önünde gerçekten çok savaştık, kazanmak için her şeyi ortaya koyduk. Galatasaray'a saygı duyuyoruz, çok iyi oyuncuları var. Biz emeğimizin karşılığını aldık. Kazanmak için her şeyi ortaya koyduk ve kazandık."
Maç sonu
BİZİM ŞEHRİMİZ BİZİM KURALLARIMIZ!— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 4, 2026
90. Dakika
Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1
90. Dakika
Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mustafa Eskihellaç çıkıyor ve yerine Salih Malkoçoğlu oyuna giriyor.
90. Dakika
Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Yaser Asprilla tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
88. Dakika
Galatasaray takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yunus Akgün çıkıyor ve yerine Ahmed Kutucu oyuna giriyor.
88. Dakika
Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ozan Tufan çıkıyor ve yerine Umut Nayir oyuna giriyor.
88. Dakika
Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Oleksandr Zubkov çıkıyor ve yerine Okay Yokuşlu oyuna giriyor.
83. Dakika
Galatasaray takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mario Lemina çıkıyor ve yerine Yaser Asprilla oyuna giriyor.
82. Dakika
Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Yunus Akgün
80. Dakika
Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Mustafa Eskihellaç tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
80. Dakika
Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile köşe vuruşu kullanıyor.
79. Dakika
Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Anthony Nwakaeme çıkıyor ve yerine Mathias Lövik oyuna giriyor.
79. Dakika
Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Felipe Augusto çıkıyor ve yerine Benjamin Bouchouari oyuna giriyor.
79. Dakika
Galatasaray takımında Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görüyor.
78. Dakika
Galatasaray için Roland Sallai şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
78. Dakika
Abdülkerim Bardakcı altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
77. Dakika
Trabzonspor takımında Wagner Pina, sarı kart görüyor.
77. Dakika
Trabzonspor takımında Wagner Pina, sarı kart görüyor.
75. Dakika
Galatasaray takımı korner kullanacak.
75. Dakika
Roland Sallai ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
74. Dakika
Galatasaray takımı korner kullanacak.
74. Dakika
Abdülkerim Bardakcı, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
70. Dakika
Bu dakikada Galatasaray takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Mario Lemina tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
70. Dakika
Bu dakikada Galatasaray takımı tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Mario Lemina tarafından çekilen şut defans tarafından engelleniyor.
70. Dakika
Mauro Icardi rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
70. Dakika
Roland Sallai penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
69. Dakika
Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
68. Dakika
Galatasaray takımında oyuncu değişikliği; Noa Lang oyundan çıkarken Roland Sallai oyuna giren isim.
68. Dakika
Ozan Tufan rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
68. Dakika
Mustafa Eskihellaç ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
67. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Oleksandr Zubkov, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
63. Dakika
Galatasaray takımında Davinson Sanchez hakem Cihan Aydın tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
62. Dakika
Golün asistini yapan isim Anthony Nwakaeme.
60. Dakika
Galatasaray takımı korner kullanacak.
62. Dakika
GOL! Chibuike Nwaiwu Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.
59. Dakika
Yunus Akgün, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
55. Dakika
Ozan Tufan, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
51. Dakika
Galatasaray takımında Barış Alper Yılmaz, sarı kart görüyor.
50. Dakika
Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Oleksandr Zubkov
49. Dakika
Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Mustafa Eskihellaç
48. Dakika
Barış Alper Yılmaz, gol pasını veren isim.
48. Dakika
GOL! Galatasaray takımında golün adı Wilfried Singo.
46. Dakika
Hakem, orta yuvarlakta bulunan Paul Onuachu için ofsayt bayrağını kaldırıyor
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
46. Dakika
Galatasaray takımında oyuncu değişikliği; Ismail Jakobs oyundan çıkarken Eren Elmalı oyuna giren isim.
46. Dakika
Galatasaray takımında oyuncu değişikliği; Lucas Torreira oyundan çıkarken İlkay Gündoğan oyuna giren isim.
45. Dakika
Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor
45. Dakika
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Paul Onuachu
42. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Paul Onuachu, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
42. Dakika
Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile köşe vuruşu kullanıyor.
37. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Mauro Icardi, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
35. Dakika
Mario Lemina rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
35. Dakika
Galatasaray takımı Wilfried Singo ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Wilfried Singo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
34. Dakika
Galatasaray takımı korner kullanacak.
31. Dakika
Davinson Sanchez rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
30. Dakika
Galatasaray için Mario Lemina şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
30. Dakika
Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
29. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Felipe Augusto, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
26. Dakika
Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Anthony Nwakaeme tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
20. Dakika
Trabzonspor takımında Ozan Tufan, sarı kart görüyor.
19. Dakika
Trabzonspor için Felipe Augusto şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
14. Dakika
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Paul Onuachu
13. Dakika
Abdülkerim Bardakcı altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
13. Dakika
Galatasaray takımı korner kullanacak.
12. Dakika
Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
11. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Wilfried Singo, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
8. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Wilfried Singo, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
8. Dakika
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile köşe vuruşu kullanıyor.
5. Dakika
Oleksandr Zubkov, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
4. Dakika
Golün asistini yapan isim Wagner Pina.
4. Dakika
GOL! Paul Onuachu Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.
1. Dakika
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Maç Önü
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Nwakaeme, Onuachu
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış, Yunus, Lang, Icardi.
Maç önü
Fatih Tekke: "İki gün önce Muçi'nin ağır bel spazmı oldu. Bugün yok, haftaya da net değil.
Oulai kart cezalısı. Batagov sakat. 3 değerli oyuncumuz yok.
Zor bir periyot, son 7 maç. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en iyi kadrolarından birine karşı oynayacağız. Amacımız... Toplantıda söylediğim şey; hak edilmiş ihtimali çocuklar buraya kadar getirdi. Her şey olabilir, 7 hafta var. İsme bakmadan, inancımızı göstermek istiyoruz.
Milli takım dönüşünde 1 antrenman yapabildik. Çarşamba perşembe toplandık. Perşembe tek antrenman ve uzun yıllardır en önemli maç!
Hazırlık iki taraf için de olumlu değil, bizim için daha olumsuz. Sakatlar, oyun planları gibi.... Zor bir karşılaşma. Bunu söylemem de fayda var. Anlarda iyi oynadığınız anlarda... Galatasaray'a kötü oynamadık hiç ama anlarda iyi oyuncuları var. Oyuncularımdan beklentim, başı dik, çok isteyen, inancını gösteren bir takım olması."
Maç önü
Okan Buruk: "Kadrolara baktığımızda iki takım da ofans gücü yüksek 4'lülerle oynayacak. Çok fazla pozisyon olacak görüntüsü veriyor. Bizim için önemli ve kritik bir maç. 5 maçı kazanırsak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Bu bizi motive edecek bir şey. Maç maç gitmek gerekiyor.
Biz iyi bir takıma karşı oynayacağız. Coşkulu bir seyirci, güzel bir zemin var. İnşallah güzel bir maç olur bizim için."
Maç Önü
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "Trabzonspor-Galatasaray maçına dair tek arzum, bu akşam sahada hakemi kimse görmesin. Oynanan futbolu görsün. Kimsenin hakkı yenmesin. Kim hak ediyorsa o kazansın."
04.04.2026 - 18:46
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı:
"Uğurcan’a yönelik tepkileri tasvip etmiyorum. Uğurcan Trabzonspor’da önemli bir misyonu tamamladı. O bizim düşmanımız değil, artık rakibimizin kalecisi"
Maç Önü
Trabzonspor'un Uğurcan Çakır için hazırladığı pankart ortaya çıktı!
“Bazı kararlar kariyeri büyütür, bazı karalar Onur’u!”
Maç Önü
Trabzonspor’da kart cezası nedeniyle Christ Oulai derbide forma giyemeyecek. Kayserispor maçında dizinden sakatlanan Batagov’un ise tedavi süreci devam ediyor. Ukraynalı stoperin Alanyaspor veya Başakşehir mücadelesinde kadroya dönmesi bekleniyor. Öte yandan Fırtına’da 3 kilit isim ceza sınırında. Savic, Muçi ve Folcarelli, derbide kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Alanya deplasmanında forma giyemeyecekler.
Maç Önü
Ernest Muçi, Galatasaray maçında yok. (TRT Spor)
Maç Önü
Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında çıktığı 8 derbide henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.
2 beraberlik, 6 mağlubiyet
Maç Önü
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Trabzonspor'a karşı hiç kaybetmedi.
7 galibiyet, 2 beraberlik
Maç Önü
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre; Galatasaray camiasını rahatsız edecek bir koreografi hazırlığında Trabzonspor. Hatta buna bağlı olarak loca, yemek ve ekstra bilet talepleri iptal oldu.
Yani tırnak içerisinde "Galatasaray'a su bile yok deniyor" şu anda.
Maç Önü
Trabzonspor maçına parçalı formamızla çıkacağız. 💪@PUMATurkiye | #TSvGS pic.twitter.com/yyFBvdDtEK— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 4, 2026
Maç Önü
Galatasaray karşısında sahaya ‘Çubuklu’ formamız ile çıkacağız. pic.twitter.com/cCA2A6DafC— TS Club (@tsclub) April 4, 2026
Maç Önü
Trabzonspor taraftarları, Galatasaray'a transfer olan eski kaptanları Uğurcan Çakır'a olan tepkilerini, hazırladıkları son derece manidar ve sembollerle dolu devasa bir pankartla gösterme hazırlığında.
Maç Önü
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbide Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Papara Park’taki kritik mücadele öncesi yapay zeka şampiyonluk yarışında çok büyük öneme sahip karşılaşmaya dair dikkat çeken bir tahminde bulundu.
"Maçın başa baş geçeceğini tahmin ediyorum Galatasaray'ın bitiricilik kalitesinin bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Yine de Trabzonspor'un kolay teslim olmayacağı bir mücadele izleyebiliriz. Eğer bir skor vermem gerekirse; 1-2 Galatasaray galibiyeti veya 1-1'lik beraberlik en yakın ihtimaller gibi duruyor."
Maç Önü
Akyazı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20.00'da başlayacak. beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında Cihan Aydın düdük çalacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde olacak.
Maç Önü
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen ve Gabriel Sara Trabzonspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi. Galatasaray'ın yaptığı bu açıklama taraftarların bir hayli moralini bozdu ve tedirgin etti.
