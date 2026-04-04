(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç sonu

"YAZIKLAR OLSUN!"

Metin Öztürk: "Çirkinlik, Trabzonspor Yönetimine yakışmadı! Bizi bir kişi karşılamadı, bir kişi uğurlamadı! Yazıklar olsun! Aldıkları puanlara seviniyorlarsa, sevinsinler! Geldiğimizden beri küfür ediyorlar! Maç bitti statta kimse yok hala küfür ediliyor! Yayıncı kuruluşa da yazıklar olsun! Küfürleri ses kısmadan verdi!

Aylar önce alınmış futbolcuyla ilgili, kendileriyle alakası olmayan oyuncuyla kara propaganda yaptılar. Bugün tamamen yönetimin provokasyonuyla, baştan sona Uğurcan provoke edildi!

Yönetimler gelir geçer, camialar kalır. Trabzon camiası hem futbol kenti olmasıyla hem milliyetçiliğiyle gönlümüzde yer almıştır. Biz 2-3 gündür bir Trabzon yönetiminin anlamsız başlattığı kara propagandayla karşı karşıyayız!"