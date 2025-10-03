SPOR

CANLI | Trabzonspor - Kayserispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig’in 8.haftasında Trabzonspor evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Bu önemli maç öncesi hazırlıklarına devam eden bordo mavililerin karşılaşmadan tek amacı galibiyetle ayrılmak. Maçı televizyondan takip edecek futbolseverlerin merak ettiği soru ise maçın kanalı ve saati. İşte maça dair tüm merak edilenler…

Burak Kavuncu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma öncesi iki takımda çalışmalarına devam ederken, taraftarların yoğun bir ilgi göstermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR'DAN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI GELDİ!

Trabzonspor iç sahada oynayacakları Kayserispor karşılaşması için sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Paylaşımda ''Hep birlikte yeniden; yanyana, omuz omuza… Zecorner Kayserispor maçında 𝐏𝐚𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐤’𝐭𝐚 𝐨𝐥! '' ifadeleri yer aldı.

KAYSERİSPOR'DAN MAÇ PAYLAŞIMI

Süper Lig ekibi Kayserispor, Trabzonspor ile oynayacakları maç öncesi maç günü paylaşımı yaptı...

TEK PAROLA: GALİBİYET

Ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve tek mağlubiyetle 3.sırada yer alan Trabzonspor, ligde henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. İki takımında tek parolasının galibiyet olduğu maç öncesi hazırlıklar tamamlandı. Maç saati bekleniyor…

TRABZOSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI YAYIN VE SAAT BİLGİLERİ

Süper Lig’in 8.haftasında karşı karşıya gelecek Trabzonspor ile Kayserispor karşılaşması canlı olarak Bein Sports kanalından yayınlanırken, karşılaşma 20:00’da başlayacak.

TRABZONSPOR’DA 2 EKSİK VAR!

Bordo mavili ekipte sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen oyuncu listesinde adı yer almayan Nwakaeme ile sakatlıktan yeni çıkan fakat hazır olmayan Bouchouari, yarınki mücadelede kadroda olmayacak.

