CANLI | Trabzonspor - Kayserispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor , Trendyol Süper Lig 'in 8. haftasında yarın sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma öncesi iki takımda çalışmalarına devam ederken, taraftarların yoğun bir ilgi göstermesi bekleniyor.

Süper Lig ekibi Kayserispor, Trabzonspor ile oynayacakları maç öncesi maç günü paylaşımı yaptı...

TEK PAROLA: GALİBİYET

Ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve tek mağlubiyetle 3.sırada yer alan Trabzonspor, ligde henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. İki takımında tek parolasının galibiyet olduğu maç öncesi hazırlıklar tamamlandı. Maç saati bekleniyor…