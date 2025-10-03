CANLI | Trabzonspor - Kayserispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma öncesi iki takımda çalışmalarına devam ederken, taraftarların yoğun bir ilgi göstermesi bekleniyor.
Hep birlikte yeniden; yanyana, omuz omuza… Zecorner Kayserispor maçında 𝐏𝐚𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐤’𝐭𝐚 𝐨𝐥!— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 2, 2025
📅 03.10.2025
🆚 Zecorner Kayserispor
⏰ 20.00 pic.twitter.com/Oc6lttN8x9
Trabzonspor iç sahada oynayacakları Kayserispor karşılaşması için sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Paylaşımda ''Hep birlikte yeniden; yanyana, omuz omuza… Zecorner Kayserispor maçında 𝐏𝐚𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐤’𝐭𝐚 𝐨𝐥! '' ifadeleri yer aldı.
🟡🔴 Kayserisporumuzun maçı var! 📢#KYSR pic.twitter.com/e7zWjHm2Q3— Zecorner Kayserispor (@KayserisporFK) October 2, 2025
Süper Lig ekibi Kayserispor, Trabzonspor ile oynayacakları maç öncesi maç günü paylaşımı yaptı...
Ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve tek mağlubiyetle 3.sırada yer alan Trabzonspor, ligde henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. İki takımında tek parolasının galibiyet olduğu maç öncesi hazırlıklar tamamlandı. Maç saati bekleniyor…
Süper Lig’in 8.haftasında karşı karşıya gelecek Trabzonspor ile Kayserispor karşılaşması canlı olarak Bein Sports kanalından yayınlanırken, karşılaşma 20:00’da başlayacak.
Bordo mavili ekipte sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen oyuncu listesinde adı yer almayan Nwakaeme ile sakatlıktan yeni çıkan fakat hazır olmayan Bouchouari, yarınki mücadelede kadroda olmayacak.
