Erman Toroğlu Kazımcan Karataş'ın penaltı pozisyonuna isyan etti! ''Hem hakem kör hem de VAR!''

Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında Galatasaray evinde zorlu Samsunspor maçına çıktı. Son dakikaları nefes kesen karşılaşmada Cimbom, 88'de Victor Osimhen ile inanılmaz bir gol bularak maçı kazansa da geceye hakemin son saniyeler de devam dediği tartışmalı penaltı kararı damga vurdu. Maçın ardından konuşan Erman Toroğlu canlı yayında isyan etti... | Galatasaray haberleri

Burak Kavuncu
Galatasaray Victor Osimhen'in 90+4'de attığı röveşata golü ile Samsunspor'u yensede gecenin olayı son saniyelerde gerçekleşti. Kazımcan Karataş'ın pozisyonunda VAR'ın uzun süre izlediği tartışmalı penaltı kararının ardından orta hakemi VAR monitörüne çağırmaması Samsunspor cephesinde eleştiriye neden oldu. Maç sonu Ekol TV'de yayın yapan Erman Toroğlu ise açtı ağzını yumdu gözünü...

''KÖR MÜSÜNÜZ? HEM HAKEM HEM VAR KÖR...''

Erman Toroğlu Kazımcan Karataş ın penaltı pozisyonuna isyan etti! Hem hakem kör hem de VAR! 1

Erman Toroğlu, ''Ayıp ayıp! Ayıp ve günah!O kadar futbolcunun ekmeğiyle oynamayın lan. Yapacaksanız yapın yapamayacaksınız yapmayın gidin abi! Arkadaş kör müsünüz ya! Hem hakem kör hem VAR kör!'' dedi.

''AHLAK YOKSUNLUĞU...''

Erman Toroğlu Kazımcan Karataş ın penaltı pozisyonuna isyan etti! Hem hakem kör hem de VAR! 2

Erman Toroğlu, ''Yüzde yüz penaltı. VAR'ın görmemesi ve çağırmaması ahlak yoksunluğu. Hakem de görüyor. Hakemin de sağı solu oynanmış. Hakem kararıyla Galatasaray galip gelmiş. VAR yüzde yüz sakat. Hadi hakemi yüzde 10 kurtarayım; hakem yüzde 90 gördü. Ben topçu olsam deliririm.'' açıklamasında bulundu.

''YA OKAN! HAKEME NELER DEDİN...''

Erman Toroğlu Kazımcan Karataş ın penaltı pozisyonuna isyan etti! Hem hakem kör hem de VAR! 3

Erman Toroğlu, ''VAR'ın bunu çağırmaması futbolun dışında bir olay. Bana kimse bunu anlatmasın. Ya Okan'la Metin, geçen hafta hakeme neler dediler! Hakem kötü değildi ki geçen hafta!'' diye konuştu.

"HACIOSMANOĞLU, KAYIĞA BİNMİŞ DURUMDASIN; AKILLI OL"

Erman Toroğlu Kazımcan Karataş ın penaltı pozisyonuna isyan etti! Hem hakem kör hem de VAR! 4

Erman Toroğlu: Bunu Metin Şentürk görse verirdi. Bu VAR hakemi bir yerlerden emir alır. Bunlar seni koltuğundan edecekler Hacıosmanoğlu, senin koltuğunu alttan çekiyorlar ufak ufak. Bu hakem işleri adamı kayığa bindirir ve götürürler. Eğer MHK ve TFF’yi düşürmeye gitmiyorsa ben adam değilim. '' dedi.


