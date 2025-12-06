SPOR

Trio ekibi Kazımcan'ın penaltı pozisyonuna noktayı koydu! Eski hakemlerden flaş karar

Süper Lig'in 15.haftasında Galatasaray Samsunsor'u 3-2 yenerken, maçın son saniyelerindeki Kazımcan'ın penaltı pozisyonu geceye damga vurmuştu. Maçın ardından Benin Sports ekranlarında konuşan eski hakemler Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, Trio'da tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Burak Kavuncu
Kazımcan Karataş

Bein Sports'un gündem belirleyen programlarından Trio'dan Galatasaray-Samsunspor maçının ardından geceye damga vuran penaltı pozisyonu için olay olacak yorumlar geldi. İşte Trio'nun görüşleri...

''BENİM KARARIM PENALTI!''

Bülent Yıldırım, ''Baktığım zaman top yakın mı yakın, sağ kolu doğala daha yakın. Mesafe olarak yakın diyorum. Hakem yorumu olduğundan eminim. Topa doğru dönmüş bir oyuncu topa doğru hamle yapan oyuncu, bileği dönmüş şekilde aşağı indirdi. İlk izlediğimde bana devam kararını verdiğinde doğru diye düşünmüştüm ama benim kararım penaltı.'' açıklamasında bulundu.

''VAR'IN BU POZİSYONLA İŞİ OLMAZ. DEVAM KARARI DOĞRU''

Deniz Çoban, ''Hakem eli kapalı gibi bir işaret yaptı. Bu porgramı yapmaya başladığımdan beri anlattım. Bir daha anlatacağım. Nyon'da düzenlenen toplantıda teknik direktörlere sunum yapıyor ve teknik direktörlere soruyor "Penaltı mı değil mi?". Yarısı penaltı, yarısı değil diyor. Oyun kuralları kitabında en çok değişen kural bu pozisyonlar. Bu pozisyonda herkesi ikna edemezsiniz. Oyuncunun o anki pozisyona dair aksiyonu pozisyonu ikna edebiliyor mu? Kol açık diye bir kural yok. Kol açık diye bir yere varamayız. Kazımcan'ın kolları doğal pozisyonda, kollarını kaçıracak bir an yok ve yakın mesafeden top geliyor. VAR'ın bu pozisyonla işi olmaz. Devam kararı doğru.'' dedi.

"PENALTI YOK, KOL DOĞAL KONUMDA"

Bahattin Duran, "Elle oynama pozisyonları, yalnızca bizim ülkemizde değil Avrupa'da da en zor konu. UEFA'da da onlarca seminere katıldım. Hakemler arasında elle oynama konusunda standart sağlanamaz. Hakemin yorumuna muhtaç. Topun ele geldiğini hepimiz görüyoruz. Sıkıntı yok. Elle oynamanın ihlal olması için bazı kriterler var. Top mu ele gitti, el mi topa gitti. Vücudunu genişletti mi, genişletmedi mi. Bu tip yorumlar farklılık gösterebilir. Bu Bahattin Duran'ın yorumudur. Benim yorumum beni bağlar. Kazımcan'ın sağ eli doğal konumda, sol eli doğal olmayan konumda. Top elle vücut arasına sıkıştı. Bu benim için doğal konum. Kazımcan'ın sağ eli doğal konumda. Sağ eli ve kolu mümkün olduğunca doğal konumda. Bahattin Duran'ın yorumu, el ve kol doğal konumda. Bu pozisyon size göre bize göre değil. Buna penaltı diyen de olur, değil diyen de olur. Bahattin Duran'ın yorumu el mümkün olduğunca doğal konumda. Oyunun devamı doğru." açıklamasında bulundu.

OKAN BURUK PENALTIYI YORUMLADI!

Galatasary teknik direktörü Okan Buruk, ''Maçın 90+7'nci dakikasında Samsunspor'un beklediği penaltı pozisyonuyla alakalı konuşan Buruk, "Benim görüşüm kolun doğal konumda olduğu. Buna yakın pozisyonları Şampiyonlar Ligi'nde gördük. Kazımcan'ın elle oynama düşüncesinde olduğunu söyleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

