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UEFA'dan Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı öncesi müjde!

Fenerbahçeli Matteo Guendouzi'nin UEFA tarafından verilen 4 maçlık cezası, sarı-lacivertli kulübün itirazı sonrası 3 maça indirildi. Fransız futbolcu Aston Villa karşılaşmasında forma giyebilecek.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı öncesi müjde!
Burak Kavuncu
Matteo Guendouzi

Matteo Guendouzi

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Matteo Guendouzi için UEFA Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz sonuçlandı. Daha önce 2'si ertelemeli olmak üzere 4 maç men cezası alan Guendouzi'nin cezası, 2'si ertelemeli 3 maça düşürüldü.

GUENDOUZI'NİN UEFA CEZASI İNDİRİLDİ

UEFA dan Fenerbahçe ye Aston Villa maçı öncesi müjde! 1

Fenerbahçe, 26 Ağustos 2026 tarihinde Olympique Lyonnais ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu karşılaşmasının ardından Matteo Guendouzi hakkında verilen cezaya itiraz etmişti.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından Fransız futbolcuya 2'si ertelemeli olmak üzere toplam 4 maç men cezası verilmişti.

CEZA 3 MAÇA DÜŞÜRÜLDÜ

UEFA dan Fenerbahçe ye Aston Villa maçı öncesi müjde! 2

Sarı-lacivertli kulübün UEFA Tahkim Kurulu nezdindeki itirazı kabul edildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda Guendouzi'nin 4 maçlık cezası, 2'si bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere toplam 3 maçlık men cezasına indirildi.

ROMA MAÇINDA FORMA GİYEMEMİŞTİ

UEFA dan Fenerbahçe ye Aston Villa maçı öncesi müjde! 3

UEFA'nın ilk kararı nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde oynanan Roma karşılaşmasında takımını yalnız bırakan Guendouzi, cezasındaki indirimin ardından yeniden forma giyme hakkı kazandı.

Fransız oyuncunun cezasının bir maçlık kısmını tamamladığı belirtildi.

ASTON VILLA MAÇINDA OYNAYABİLECEK

UEFA dan Fenerbahçe ye Aston Villa maçı öncesi müjde! 4

Fenerbahçe'de taraftarları sevindiren gelişmenin ardından gözler Aston Villa karşılaşmasına çevrildi.

Guendouzi, UEFA Tahkim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda 14 Ekim 2026 tarihinde oynanacak Aston Villa maçında forma giyebilecek.

FENERBAHÇE RESMEN DUYURDU

Fenerbahçe, UEFA Tahkim Kurulu'nun kararını resmi kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Guendouzi hakkında verilen cezanın yapılan itiraz sonucunda indirildiği belirtilirken, oyuncunun Aston Villa karşılaşmasında forma giyebileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"26 Ağustos 2026 tarihinde Olimpik Lyon ile oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu müsabakasının ardından futbolcumuz Matteo Guendouzi hakkında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verilen karara ilişkin olarak Kulübümüzce UEFA Tahkim Kurulu nezdinde yapılan itiraz sonuçlanmıştır.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından futbolcumuza verilen, ikisi ertelemeli dört maçlık müsabakalardan men cezası; Kulübümüzün itirazı üzerine UEFA Tahkim Kurulu tarafından, ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam üç maçlık men cezası olarak karara bağlanmıştır.

10 Eylül 2026 tarihinde oynanan Roma karşılaşmasında forma giyemeyen futbolcumuz Matteo Guendouzi, UEFA Tahkim Kurulu'nun söz konusu kararına bağlı olarak, 14 Ekim 2026 tarihinde oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyebilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
Ceza UEFA fenerbahçe Mattéo Guendouzi
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