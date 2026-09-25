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Galatasaray'da Victor Osimhen'in sahalara dönüş planı değişti!

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başakşehir maçında yaşadığı sakatlığın ardından Kocaelispor, Sporting ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyen yıldız futbolcunun dönüş tarihi yeniden planlandı.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sahalara dönüş planı değişti!
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sakatlığı nedeniyle son 3 maçta Galatasaray formasından uzak kalan Victor Osimhen'in sahalara dönüş planında değişikliğe gidildi. Nijeryalı golcünün Kasımpaşa karşılaşmasında riske edilmeyeceği ve Barcelona maçında sahada olması için hazırlık yapılacağı belirtildi.

OSIMHEN'İN DÖNÜŞ PLANI DEĞİŞTİ

Galatasaray da Victor Osimhen in sahalara dönüş planı değişti! 1

Galatasaray'ın yeniden sahada görmeyi beklediği Victor Osimhen'in iyileşme süreci teknik heyet ve sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor.

27 yaşındaki golcü, Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından takımının oynadığı son 3 maçta forma giyemedi.

NİJERYA KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Osimhen, Nijerya'nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı karşılaşmalar için açıklanan milli takım kadrosunda da yer almadı.

Sakatlığının ardından tatilini geçirdiği ülkede bulunan yıldız futbolcunun çevresine durumunun iyi olduğu yönünde mesaj verdiği belirtildi.

KASIMPAŞA MAÇINDA RİSKE EDİLMEYECEK

Galatasaray da Victor Osimhen in sahalara dönüş planı değişti! 3

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray'da Osimhen'in Kasımpaşa karşılaşmasında forma giymesi yönündeki plan değiştirildi.

Sağlık ekibi ve teknik heyetin değerlendirmesi sonucunda Nijeryalı golcünün Kasımpaşa maçında riske edilmemesine karar verildiği aktarıldı.

HEDEF BARCELONA MAÇI

Galatasaray da Victor Osimhen in sahalara dönüş planı değişti! 4

Galatasaray'da Osimhen için yeni hedef ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona karşılaşması olarak belirlendi.

Yıldız futbolcunun Kasımpaşa maçını dinlenerek geçirmesi ve Rams Park'taki Barcelona mücadelesiyle birlikte sahalara dönmesi planlanıyor.

GALATASARAY OSIMHEN'İ ARIYOR

Galatasaray da Victor Osimhen in sahalara dönüş planı değişti! 5

Sarı-kırmızılı takımın Osimhen'in yokluğunda özellikle zorluk derecesi yüksek karşılaşmalarda yaşadığı puan kayıpları dikkat çekiyor.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen'in forma giymediği AZ Alkmaar, Frankfurt ve Union SG maçlarının yanı sıra bu sezon Sporting ve Trabzonspor karşılaşmalarında da galibiyet elde edemedi.

4 MAÇTA 6 GOL VE 2 ASİST

Galatasaray da Victor Osimhen in sahalara dönüş planı değişti! 6

Victor Osimhen, sakatlık yaşamadan önce Galatasaray formasıyla bu sezon 4 karşılaşmaya çıktı.

Nijeryalı yıldız, söz konusu maçlarda 6 gol atarken 2 de asist yaparak takımının hücumdaki en önemli isimlerinden biri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Sakatlık galatasaray Victor Osimhen
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