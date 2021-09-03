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CANLI: Türkiye - Sırbistan

03.09.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı final maçında son şampiyon Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.

CANLI: Türkiye - Sırbistan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında son şampiyon Sırbistan ile karşılaşıyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan müsabaka, saat 18.00'de başladı.

İLK SETİ KAZANDIK!

TÜRKİYE 34-32 SIRBİSTAN

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR

SULTANLARIN YOLCULUĞU

"Filenin Sultanları" şampiyonada oynadığı 7 maçı kazanarak yarı finale yükseldi. Milliler, Romanya'da oynadığı grup müsabakalarında ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Ukrayna'yı mağlup etti. 8'li finallerde Çekya'ya üstünlük kuran ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde ise Polonya'yı mağlup etti. Milli takım, bu müsabakaların 5'ini 3-0, 2'sini ise 3-1'lik skorlarla kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Voleybol Şampiyonası
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