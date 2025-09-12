SPOR

CANLI : Türkiye-Yunanistan basketbol maçı | Tarih yazmak için parkedeyiz! Nefesler tutuldu! CANLI ANLATIM

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket yarı final maçında Yunanistan ile karşı karşıya geliyor. Kazananın finalde Almanya ile eşleşeceği mücadelede nefesler tutulmuş durumda...

Emre Şen

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan ile karşı karşıya geliyor. Kazananın finale çıkacağı mücadelenin canlı skor takibini buradan yapabilirsiniz...

CANLI SKOR

Türkiye:
Yunanistan:

Karşılaşma başlama saati 21.00

ŞAMPİYONADA 7'DE 7 YAPAN İKİ TAKIMDAN BİRİ

CANLI : Türkiye-Yunanistan basketbol maçı | Tarih yazmak için parkedeyiz! Nefesler tutuldu! CANLI ANLATIM 1

A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor.

Milliler, adını finale yazdırması halinde Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez üst üste 8 galibiyet elde edecek.

HEDEF, 24 YIL SONRA FİNALE YÜKSELMEK

CANLI : Türkiye-Yunanistan basketbol maçı | Tarih yazmak için parkedeyiz! Nefesler tutuldu! CANLI ANLATIM 2

A Milli Takım, Yunanistan'ı mağlup etmesi durumunda Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final bileti alacak.

Ay-yıldızlı takım, son olarak ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de finale yükselmişti. Şampiyonluk maçında Yugoslavya ile karşılaşan milliler, sahadan 78-69 mağlup ayrılarak ikincilikle yetinmişti.

YUNANİSTAN İLE 15. RANDEVU

CANLI : Türkiye-Yunanistan basketbol maçı | Tarih yazmak için parkedeyiz! Nefesler tutuldu! CANLI ANLATIM 3

A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile resmi maçlarda 15. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 14 müsabakanın 3'ünü Türkiye, 11'ini Yunanistan kazandı.

Milliler, EuroBasket'te ise Yunanistan ile 8 maç oynadı. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı.

ERGİN ATAMAN, PANATHİNAİKOS'TAN 5 OYUNCUSUNA KARŞI

CANLI : Türkiye-Yunanistan basketbol maçı | Tarih yazmak için parkedeyiz! Nefesler tutuldu! CANLI ANLATIM 4

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, yarın 5 oyuncusuna karşı final mücadelesi verecek.

Yunanistan Milli Takımı'nın kadrosunda Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos'tan 5 oyuncu yer alıyor.

Kostas Sloukas, Panagiotis Kalaitzakis, Vassilis Toliopoulos, Alexandros Samodurov ve Konstantinos Mitoglou, yarın başantrenörlerine karşı sahaya çıkacak.

ALPEREN İLE ANTETOKOUNMPO ÇEKİŞMESİ YAŞANACAK

CANLI : Türkiye-Yunanistan basketbol maçı | Tarih yazmak için parkedeyiz! Nefesler tutuldu! CANLI ANLATIM 5

EuroBasket 2025 yarı finalinde oynanacak Yunanistan-Türkiye maçında gözler, Alperen Şengün ile Giannis Antetokounmpo üzerinde olacak.

Kariyerini Houston Rockets'ta sürdüren milli basketbolcu Alperen ile Milwaukee Bucks'ta forma giyen Antetokounmpo arasında büyük bir çekişme yaşanacak.

Alperen, turnuvada forma giydiği 7 maçta 21,6 sayı, 10,9 ribaunt, 7,1 asistlik performans sergiledi. Giannis Antetokounmpo ise görev yaptığı 5 müsabakada 29,8 sayı, 9 ribaunt ve 3,6 asist üretti.

Canlı Skor

