CANLI | Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı canlı izle | S Sports şifresiz izle

Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı canlı izle... Koronavirüs ile ara verilen liglere devam kararı alan Bundesliga'nın 27. haftası muhteşem maçlara sahne oluyor. Ligde şampiyonluk yarışı içinde bulunan Borussia Dortmund, Avrupa kuplarına katılmak için mücadele elen Wolfsburg'a konuk olacak. Futbolseverler bu mücadeleyi şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içerisinde. Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca S Sports'dan canlı yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı haberimizde bulabilirsiniz...

WOLSFBURG - BORUSSİA DORTMUND CANLI ANLATIM

İLK YARI SONUCU WOLSFBURG 0-1 B. DORTMUND

46' Dortmund kısa paslarla Wolfsburg ceza sahasına sokuldu. Sol çaprazdan Guerreiro ceza sahasına sokuldu. Savunma araya girip tehlikeyi daha da büyümeden önledi.

44' İlk yarının sonunda en az 2 dakika uzatma oynanacak.

42' Brandt'ın şık pasıyla sağ kanatta topla buluşan Hakimi, tek pasla topu ceza sahası yayına gönderdi. Hazard bu topa gelişine vurdu. Ayağına oturmayan top yandan auta gitti.

42' Steffen derin bir topla Weghorst'u savunma arkasına kaçırmak istedi. Hızlı gelen top kaleci Bürki'de kaldı.

41' Guerreiro'nun pasıyla Brandt ceza sahasına sokulmak istedi ama savunma geçit vermedi.

39' Wolfsburg, ön alanda Dortmund'a baskısını arttırdı. Bu Dortmund'un rakip yarı alanda daha geniş alanlar bulmasını sağlayabilir.

38' Arnold, sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topu ceza sahasına doğru havalandırdı. Kaleci Bürki zorlanmadan topu kontrol etti.

26' Dortmund savunma üçlüsü kendi aralarında pas yapıyor ama topu orta sahadaki arkadaşlarına taşımakta zorlanıyorlar.

24' Roussillon'in sol kanattan arka direğe doğru yaptığı ortada kafayı Weghorst vurdu. Ama top çerçeveyi bulmadı.

23' Oyun şu ana kadar Wolfsburg'un istediği tempoda devam ediyor. Dortmund'un da şu ana kadar fazla risk aldığını söyleyemeyiz.

21' Delaney, savunma arkasına şık bir pas attı. Haaland hareketlendi ama kaleci Casteels kalesini zamanında terkedip topu uzaklaştırdı.

20' Dortmund kendi yarı alanında top çevirerek oyun kurmaya çalışıyor. Ancak rakip yarı alanda boşluk bulmakta ciddi bir zorluk çekiyorlar.

19' Oyunda tempo bu bölümde biraz düştü. İki takım da topu üçüncü bölgeye taşımakta zorlanıyor.

17' Wolfsburg, Dortmund baskısını kırmayı başardı ve rakibini kendi yarı alanına püskürtmeyi başardı.

15' İLK TEHLİKE! Hakimi'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Hazard, topu soluna çekip uzak direğe doğru vuruşunu yaptı. Top az farkla auta gitti.

15' Hakimi sağ kanattan sıfıra inmek istedi Roussillon vücudunu kullanarak rakibi ile topun arasına girdi ve atağı sonlandırdı.

13' Hızlı gelişen Wolfsburg atağında Mbabu'nun sağ kanattan ortasında Piszczek topu uzaklaştırdı.

12' Dortmund bu bölümde oyunu rakip yarı alana yıktı ve boşluk arıyor.

11' Brandt'ın sakatlığı nedeniyle bir süre duran oyun yeniden başladı.

10' Schlager, orta sahada kazandığı topla Dortmund ceza sahasına doğru sokulmak istedi. Delaney araya girip tehlikeyi büyümeden önledi.

9' Akanji'nin ceza sahasına doğru doldurduğu top kaleci Casteels'te kaldı.

9' Haaland'ın pasıyla sol kanattan Brandt ortasını yaptı. Savunma araya girip topu uzaklaştırdı.

8' Wolfsburg yarı alanında iyi kapanıyor ve sert bir savunma yapıyor.

7' Mbabu'nun sağ kanattan yaptığı ortada ön direkte Delaney topu uzaklaştırdı.

5' Dortmund ön alanda pres yaparak Wolfsburg'un yarı sahasından çıkmasına izin vermiyor.

4' İlk dakikalarda iki takım da kanatları kullanmak istiyor. Ancak sık sık top kayıpları yapıldığı için organize olmakta zorlanıyorlar.

2' Hakemin kolundaki iletişim sisteminde yaşanan arız anedeniyle kısa bir süre duran oyun yeniden başladı.

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.