Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Son röportajında "Kadınlar yüz vermese hiçbir Türk erkeği taciz etmez" diyen Tuğba Ekinci, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak hakkında eleştirilere cevap verdi.

HER ŞEY FORMAT GEREĞİYMİŞ

İbo Show'a katıldığı dönemde İbrahim Tatlıses ile arasındaki diyaloğu hatırlatan Ekinci, şov programı olduğu için diyalogların format gereği olduğunu söyledi.

"O VİDEODA ROL MÜ YAPIYORSUNUZ?"

Bu sözlerden sonra araya giren Eyüboğlu, "Anlamadım, o videoda rol mü yapıyorsunuz?" diye sordu. "Hayır" cevabını alan Eyüboğlu, "İbrahim Tatlıses sana yürüyor, sen de tipim değilsin diyorsun" ifadesini kullandı. Ekinci ise bu sözlere "Hayır yürümüyor. Orası bir şov programı" sözleriyle karşılık verdi.

Tuğba Ekinci'nin sözleri karşısında sinirlendiği gözlenen Ali Eyüboğlu, "Bir siz akıllısınız. Hepimiz gerizekalıyız" diyerek tepki gösterdi.

ÇILGIN SEDAT ÇILDIRDI

Canlı yayına bağlanan Tuğba Ekinci’ye yıllar önce İbrahim Tatlıses’in programında yaşananlar hatırlatılınca ortalık karıştı. Tuğba Ekinci’nin İbrahim Tatlıses için “sakat” kelimesini kullanması gerilimini daha da artırdı.

Engelli çocuk babası Çılgın Sedat da canlı yayına bağlandı ve Tuğba Ekinci’ye ağzına geleni söyledi.

Çılgın Sedat Tuğba Ekinci için "Özür bekliyorum; yeter" diyerek sözlerini sonlandırdı. Tuğba Ekinci ise "konumuzla ne alakası olup olmadığını merak ediyorum" diyerek Çılgın Sedat'ı daha da sinirlendirdi.

