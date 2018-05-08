MAGAZİN

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.05.2018 14:09 | Son Güncelleme

“Söylemezsem Olmaz” canlı yayınında Tuğba Ekinci’nin “Kadın yüz vermese erkek taciz etmez” sözleri masaya yatırıldı. Ekinci'nin İbo itirafı gündeme bomba gibi düşerken yayına bağlanan Çılgın Sedat ise sinirlerine hakim olamadı

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Son röportajında "Kadınlar yüz vermese hiçbir Türk erkeği taciz etmez" diyen Tuğba Ekinci, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak hakkında eleştirilere cevap verdi.

HER ŞEY FORMAT GEREĞİYMİŞ

İbo Show'a katıldığı dönemde İbrahim Tatlıses ile arasındaki diyaloğu hatırlatan Ekinci, şov programı olduğu için diyalogların format gereği olduğunu söyledi.

"O VİDEODA ROL MÜ YAPIYORSUNUZ?"

Bu sözlerden sonra araya giren Eyüboğlu, "Anlamadım, o videoda rol mü yapıyorsunuz?" diye sordu. "Hayır" cevabını alan Eyüboğlu, "İbrahim Tatlıses sana yürüyor, sen de tipim değilsin diyorsun" ifadesini kullandı. Ekinci ise bu sözlere "Hayır yürümüyor. Orası bir şov programı" sözleriyle karşılık verdi.

Tuğba Ekinci'nin sözleri karşısında sinirlendiği gözlenen Ali Eyüboğlu, "Bir siz akıllısınız. Hepimiz gerizekalıyız" diyerek tepki gösterdi.

ÇILGIN SEDAT ÇILDIRDI

Canlı yayına bağlanan Tuğba Ekinci’ye yıllar önce İbrahim Tatlıses’in programında yaşananlar hatırlatılınca ortalık karıştı. Tuğba Ekinci’nin İbrahim Tatlıses için “sakat” kelimesini kullanması gerilimini daha da artırdı.

Capture

Engelli çocuk babası Çılgın Sedat da canlı yayına bağlandı ve Tuğba Ekinci’ye ağzına geleni söyledi.

Çılgın Sedat Tuğba Ekinci için "Özür bekliyorum; yeter" diyerek sözlerini sonlandırdı. Tuğba Ekinci ise "konumuzla ne alakası olup olmadığını merak ediyorum" diyerek Çılgın Sedat'ı daha da sinirlendirdi.

Diyanet'ten sert tepki: HadsizlerDiyanet'ten sert tepki: Hadsizler
AK Partili ismin düğününde takılanlar dudak uçuklattı!AK Partili ismin düğününde takılanlar dudak uçuklattı!
Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçtiFatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci ibrahim tatlıses çılgın sedat

En Çok Okunan Haberler

Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!

Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Alişan - Buse Varol'a düğünde servet takıldı! İşte altınların değeri...

Alişan - Buse Varol'a düğünde servet takıldı! İşte altınların değeri...

İYİ Parti, milletvekili adaylık başvurusunda MHP'yi geride bıraktı

İYİ Parti, milletvekili adaylık başvurusunda MHP'yi geride bıraktı

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Okuyucu Yorumları 1 yorum
cılgın sedat kim ya her şeye zıplıyor tamam anladık hassasiyetin var
Diğer Haberler
Çıplak görüntüleri çalınan Paris Hilton herkesi uyardı

Çıplak görüntüleri çalınan Paris Hilton herkesi uyardı

Selin Ciğerci 'Sen erkeksin' diyen takipçisini madara etti

Selin Ciğerci 'Sen erkeksin' diyen takipçisini madara etti

Özge Özpirinçci yeğenine şiddet uygulayan dadıyı buldu

Özge Özpirinçci yeğenine şiddet uygulayan dadıyı buldu

Kaya Çilingiroğlu-Seda Sevin aşkı doludizgin

Kaya Çilingiroğlu-Seda Sevin aşkı doludizgin

Miley Cyrus yine çok cesur!

Miley Cyrus yine çok cesur!

İşte Rihanna farkı! Olay oldu

İşte Rihanna farkı! Olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.