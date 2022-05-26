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CANLI YAYIN: Kayserispor-Sivasspor | Canlı izle | KAYSERİSPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI

26.05.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Kayserispor, 14 yıl sonra kupayı kazanmak istiyor. İlk finali olan Sivasspor ise tarih yazmayı amaçlıyor. Dev final öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Mücadelenin canı yayınını haberimiz içinden izleyebilirsiniz.

CANLI YAYIN: Kayserispor-Sivasspor | Canlı izle | KAYSERİSPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI

Bu sezon 60. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Kayserispor ile Sivasspor, kozlarını paylaşıyor. Dev final öncesinde iki takım teknik direktörü ve kaptanlar iddiasını ortaya koydu. Kayserispor Kaptanı İlhan Parlak, "Benim açımdan da önemi çok farklı. Çocukluğumda maçlarına gittiğim, hayalini kurduğum takımla kariyerimin en önemli maçı olacak. Kupayı Kayseri'ye götürmek istiyoruz" derken, Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal, "İki komşu şehir. Bir Anadolu derbisi olacak ve bunun sonunda da bir kupa var. Ben Sivaslıyım, İlhan Kayserili. Bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Artık son 1 adım kaldı. İnşallah o adımı atıp Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Mücadelede 11'ler belli oldu.

CANLI YAYIN / CANLI YAYIN CANLI YAYIN / CANLI YAYIN

*Bu maçın Mynet üzerinden canlı yayını sadece Almanya, İsviçre ve Avusturya'daki okuyucularımız tarafından görüntülenebilir.

Yayın OneFootball ve Sportdigital Fussball'ın katkılarıyla gerçekleşmektedir.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlar, (sadece Almanya-İsviçre-Avusturya bölgesi için) OneFootball uygulamasında veya web sitesinde ve ayrıca Sportdigital FUSSBALL'dan izlenebilir.

İŞTE 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Kemen, Ramazan, Bertolacci, Emrah, Thiam, Mustafa.

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

GEÇEN SEZON BEŞİKTAŞ KUPAYA ULAŞTI

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Kupada geçen sezon İzmir'de oynanan finalde Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı.

KAYSERİSPOR BİR KEZ KAZANDI, SİVASSPOR İLK KEZ FİNALDE

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Yukatel Kayserispor, daha önce bir kez final oynadığı kupada şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2007-2008 sezonunda finalde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Kayseri ekibi, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 berabere biten maçta rakibine penaltı atışlarında 11-10 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü.

Demir Grup Sivasspor ise tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda final oynayacak.

REKORLAR GALATASARAY'DA

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Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

15 AYRI TAKIM KAZANDI

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Türkiye Kupası'nı, 59 yıllık geçmişinde şimdiye dek 15 ayrı takım müzesine götürdü.

Kupada şimdiye dek Galatasaray 18, Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

23 AYRI TAKIM FİNAL OYNADI

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Türkiye Kupası'nın 59 yıllık geçmişinde daha önce 23 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 15'i en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.

Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir (2 kez) Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor, Aytemiz Alanyaspor.

Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Kayserispor ve Atiker Konyaspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.

EN ÇOK FİNAL KAYBEDEN TAKIM FENERBAHÇE

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Fenerbahçe, 17 kez final oynayıp, bunlardan sadece 6'sında kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu.

Trabzonspor da 15 kez final oynadığı organizasyonda 9 kez kupayı müzesine götürdü.

Türkiye Kupası'nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.

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Ziraat Türkiye Kupası Kayserispor Sivasspor
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