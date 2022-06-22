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Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman'dan tepki! "Reklamın iyisi kötüsü olmaz! Emeğimle gelemediğim yerlere iki saatte geldim"

22.06.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz TV'deki 'cin çıkarma seansı' ile gündeme gelen Pelin Hürman, 'üfürükçü, muskacı olmadığını ve yaptığının cin çıkarma değil bir davet olduğunu' öne sürdü. Hürman, "Reklamın iyisi kötüsü olmaz; emeğimle gelemediğim yerlere iki saatte geldim" dedi.

Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman'dan tepki! "Reklamın iyisi kötüsü olmaz! Emeğimle gelemediğim yerlere iki saatte geldim"

Beyaz TV'de 'Her Açıdan' programına katılan ve kendini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman canlı yayında cin çıkarma seansı yapıp, içine cin girdiğini düşünenlerin kendisine başvurması gerektiğini belirtmişti.

Canlı yayında "Bir buçuk dakikada çıkartırım, kahvemi çayımı içer giderler” ifadelerini kullanan Hürman, gündem olan yayınla ilgili açıklama yapan Hürman şunları söyledi:

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"GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ"

"Ben metafizik uzmanı Pelin Hurman. Dünden beri ben konuşuluyorum. Ne yazık ki bir programın 2 dakikalığını kesmişler yaymışlar. Orada insanlar ileri geri konuşmuşlar yorumlar yapmışlar. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hakkı konuşuyorum hakkı konuşmaya da devam edeceğim.

Ben kendi videolarımda asla musallat çıkarma işlemi paylaşmadım. Öyle şeylere de karşı olan biriyim. Canlı yayınlarımda da söyledim.

Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman'in eski hali gündem oldu!Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman'in eski hali gündem oldu!

"CİN ÇIKARMA DEĞİL, DAVETTİ"

Son çıktığım programdaki asla cin çıkarma seansı değildi. O bir davetti. Bedenin içerisinde olanlara, bedenin içinde ya da etrafındaysa sıkıntı, yıllarca psikiyatrist gezip ilaç kullanıp sıkıntılarına çözüm bulamazlarsa kendilerine farkındalık göstermeye çalıştık.

Benim haramzade üfürükçü olmadığımı beni tanıyanlar çok iyi biliyor. Ben muskacılara muskacılara üfürükçülere karşıyım. Yani davet yapmıyorum...
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Bakımlardan asla ücret almıyorum. bedenden çıkartma işleminden asla ücret almıyorum. 6 ay 7 ay uğraştığım işlemlerden ücret alıyorum. Bir büyü olayı varsa bunlardan ücret alıyorum. Danışmandan yol göstermeden bedeninde musallat zuhur etmiş kişilerden asla ücret almıyorum. Benim ilmimde olan başka biri olsa zengin olmuştu.

"REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ"

Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Hem günahlarımı temizliyor hem de ismimi yayıyorlar. Ne güzel bir anda bütün kitleye ulaştım. Sıkıntısı olanlar beni araştırdı bana destek telefonları geldi. Sözlerimin arkasındayım... Bu işime devam edeceğim...

Neden Adnan Oktarlara, Memişlere, FETÖ'lere linç olmadı. Bu kadar Youtube'da cin çıkarma adı altında dövenler, kadınlar taciz edenler oldu. Hani neredesiniz.

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Ben 1,5 yıldır kapalıyım. Allah için kapandım. Şöhret ve para için kapanmadım. Bu kadar iftira olmaz. Eğer ben bir şeylerden para kazanmak için kapandıysam dışarıda açık gezerim. Video çekerken kapanırım. Bu yorumları yapanları Allahsız kitapsız... Din tüccarı değilim. Siyasi bir bağım yönüm yok. Ben bir cemaate de üye değilim.

Emeğimle bu kadar zamandır gelemediğim yerlere 2 saatte geldim. Linç çalışması içine girenler benden özür dilediler. Sizle tanışmak istiyoruz dediler.


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