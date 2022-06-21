Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman'in eski hali gündem oldu!

Beyaz TV'nin stüdyosunda çekilen 'Her Açıdan' programına katılan ve kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman, “cin çıkarma seansı” yaptığı görüntülerle tartışma yarattı.

İki gündür sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Pelin Hürman'ın eski hali sosyal medyada gündeme geldi.

Pelin Hürman'ın cin çıkarması ve "Donat donat donat" diye bağırması sosyal medyada ti'ye alındı. Şimdi ise sosyal medyada gündem olan Pelin Hürman'ın eski hali ortaya çıktı.

Pelin Hürman'ın sık sık saç rengini değiştimesi de dikkat çekti.





