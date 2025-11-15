SPOR

Canlı yayında Leroy Sane kavgası! Almanya maçının ardından saha kenarında gerilim

Galatasaray’ın Alman yıldızı, Lüksemburg maçında asist yaparken Milli Takım’da yer almasının gerekliliğini savunan efsane Matthaus ile teknik direktör Nagelsmann arasında canlı yayında tartışmaya neden oldu.

Canlı yayında Leroy Sane kavgası! Almanya maçının ardından saha kenarında gerilim
Emre Şen
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu maçında Almanya, deplasmanda Lüksemburg’a konuk oldu. Galatasaray’ın Alman yıldızı Leroy Sane, uzun bir aradan sonra yeniden davet edildiği Milli Takım kadrosunda maça ilk 11’de başladı ve sahadaki performansıyla dikkat çekti.

LEROY SANE ASİST YAPTI

Canlı yayında Leroy Sane kavgası! Almanya maçının ardından saha kenarında gerilim 1

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda Almanya üstünlüğünü ilan etti. Mücadelenin 49. dakikasında sol kanatta topla buluşan Leroy Sane, hızlı bir şekilde ceza sahasına girerek yerden sert bir pas çıkardı. Topu iyi takip eden Woltemade, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Almanları 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin 59. dakikasında Woltemade bir kez daha skoru değiştirdi ve farkı 2-0’a çıkardı. Almanya, Leroy Sane’nin bir şutunun direkten dönmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle deplasmandan galibiyetle ayrılmayı başardı.

CANLI YAYINDA TARTIŞMA!

Canlı yayında Leroy Sane kavgası! Almanya maçının ardından saha kenarında gerilim 2

Maçın ardından Sky Sports’a konuşan Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane’yi daha önce kadroya almadığı için sık sık eleştiren efsane isim Lothar Matthaus’un yayındaki yorumlarına yanıt verdi ve kısa süreli tartışma yaşandı.

"Belki Leroy hakkında bir cümle daha kurabilirim ki doğru anlaşılsın: Sonuçta ben onun nasıl oynadığını değerlendiriyorum, bu onun üzerinde baskı yaratsa bile normal. Dünya Kupası elemelerinde bizim de üzerimizde baskı var. İyi maçlar çıkarmalıyız. Değerlendirdiğim şey, fırsatı kullanıp kullanmadığı; bu çok önemli bir nokta. Değerlendirme kriterleri bizim teknik ekip içinde kalır."

"BEN BÖYLE BİR ŞEYİ DAHA ÇOK İÇERİDE ÇÖZERİM"

Canlı yayında Leroy Sane kavgası! Almanya maçının ardından saha kenarında gerilim 3

Nagelsmann’ın açıklamalarının ardından, Leroy Sane’nin Milli Takım’da mutlaka yer alması gerektiğini savunan efsane futbolcu Lothar Matthaus söz aldı:

"Ben böyle bir şeyi daha çok içeride çözerim. Çünkü bu, onun üzerinde çok fazla baskı oluşturuyor. Leroy’un kamuoyunda nasıl algılandığını hepimiz biliyoruz. Ama Julian onu tabii ki daha iyi tanıyor. Her zaman aynı düşünmek zorunda değiliz."

Matthaus’un sözleri, Sane’nin kadro tartışmasının sadece saha performansıyla değil, aynı zamanda kamuoyu ve medya baskısıyla da şekillendiğine dikkat çekiyor. Bu karşılıklı açıklamalar, hem teknik perspektifi hem de oyuncu üzerindeki psikolojik baskıyı gözler önüne seriyor.

