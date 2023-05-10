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Canlı yayında Okan Buruk'a seslendi! ''3 tane zibidi tweet attı diye...''

10.05.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı kimliği ile bilinen Fatih Altaylı, spor gündemiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Okan Buruk'a canlı yayında seslenen Altaylı, kendisini eleştiren azınlık kitleye kulak asmaması gerektiğini ifade etti.

Canlı yayında Okan Buruk'a seslendi! ''3 tane zibidi tweet attı diye...''

Galatasaray'ın başında şampiyonluğa yürüyen Okan Buruk sosyal medyada bazı taraftarlar tarafından eleştiri aldı. Fatih Karagümrük beraberliğinin ardından Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray'da oklar hemen Okan Buruk'a çevrilmişti. Geçtiğimiz gün kazanılan Başakşehir maçının ardından derin bir nefes alan Okan Buruk, şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, Okan Buruk'a canlı yayında seslendi.

"ÜÇ TANE ZİBİDİ TWEET ATTI DİYE..."

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"Okan Buruk, iki 'dandik' takımla iki önemli bir başarı elde etti. Sen herhangi bir teknik direktör değilsin. Kariyer başlangıcın Fatih Terim'den aşağı değil. Fatih Terim, bu düzeydeki takımları şampiyon yapmadı hiçbir zaman. Fatih Terim, dünya starlarının oynadığı Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Başlangıç noktasında, Fatih Terim'den daha başarılısın. Üç tane zibidi twitter'da yazı yazdı diye, beş tane selam vermeyeceğin adam tribünde, sosyal medyada bağırdı diye niye problem yaşıyorsun. Korkmaması lazım. Sen Türkiye'nin 14 maç üst üste kazanan rekortmen teknik direktörüsün. Okan Buruk'un özgüvenini geri alması lazım. Kendisine iki defa telefon açtım, açmadı. Ben kendisine bunu anlatmak isterdim, 'Sen Okan Buruk'sun' derdim. Ben iyi bir gazeteci olduğuma inanıyorum, sosyal medyada 300-500 kişi dedi diye gazeteciliği mi bırakacağım. Okan Buruk da doğru bildiğini yapacak. Senin bildiğinin doğru olduğunu 2 takımla başardıklarınla, 14 maç üst üste kazanmanla ispatladın zaten. 2 tane maç kaybettin diye sen yerle bir olmazsın. Bu kadar basit."

"OKAN BURUK EZİLMEMELİ"

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"Galatasaray'da ciddi bir sorun var. Ben Okan Buruk'un kötü teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Akhisarspor ile Türkiye Kupası aldı, o kulüp 3. Lig'de. Döndü geldi bir diğer takımla, Başakşehir ile şampiyon oldu. Okan Buruk, asla kötü bir antrenör değil. Ancak, Okan Buruk'un bir moral destek ihtiyacı var. Bir maç kaybettiği anda futbolun giderek seviyesizleşen bir taraftar kitlesi var. En yoğun Galatasaray içinde var, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın içinde de var. En en ilkel taraftar grubu Galatasaray'da, bir anda saldırıya geçiyorlar. Okan Buruk'un bu saldırı altında ezilmemesi; kimliğini ve özgüvenini koruması lazım."

"HAKEMLER KURALLARI BİLMİYOR"

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"Hakemlerin kuralları yüzde 100 bildiğini düşünmüyorum. Türkiye'de hiç kimsenin yaptığı işin kurallarını yüzde 100 yaptığını düşünmüyorum ama hakemler en aşağıdadır. Bilme ihtiyacı hissetmiyorlar, bilseler de uygulama ihtiyacı hissetmiyorlar. Büyük bölümü dürüst hareket etmiyor."

"KİM BU LALE ORTA?"

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"Bir laf vardır, 'kadı' ile ilgili. 'Bunu yapan kadı, kimi kime şikayet edeyim' diye. Lale Orta'yı oraya ben mi getirdim, bu TFF getirdi. Beni çok kötü konuşturmak zorunda bırakmayın. Garip bir federasyon var. 40-50 yıldır sporun içindeyim. Hiç tanımadığım birisi, ani bir hevesle TFF başkanı oldu. Kötü insandır diye demiyorum. Son derece şaibeli bir kadın olan Lale Orta'yı, liyakat denen prensibe Türkiye'de uyulmaz zaten ama bu kadar kör gözün parmağına olmaz. Bu kadının ne hakemliği hakemlik, ne Süper Lig'de maç yönetmiş. 1. Lig'de dandik bir maçta hakemlik yapmış. Birkaç kere de yan hakemlik. O da pozitif ayrımcılıktan ötürü yapılmış. Sonra ortalıktan silinmiş. Ardından cikletten çıkar gibi zart diye çıkmış, yayıncı kuruluşta kadın kontenjanından koymuşlar, biz de izliyoruz. Yayıncı kuruluşta yaptığı yorumlar bile ilkel ve saçmasapan, program arkadaşları bile tebessüm ediyor. Aa, küt MHK başkanı. Eski bir hakimi yapın bari, bu kim? Suç olmayacak bir kelime arıyorum, bulamıyorum. Bunlar bu işi, bu pozisyonu yüzleri kızarmadan korumayı marifet sayıyorlar. Erman Toroğlu'nun söyledikleri; normal bir ülkede, biraz edebin olduğu, bir katre adalet olan yerde, bir nokta utanma duygusunun olduğu toplulukta kıyamet koparır. Bizde herkes yatıyor. Lale Orta, yahu istifa et git kardeşim. Kim bilir ne dolaplar, ne dümenler oluyor. Fenerbahçe de bunlardan şikayetçi, Beşiktaş da... Herkes şikayetçiyse bu kadın neden orada? Herkes güvensiz olduğunu açık açık söylerken neden orada? Türkiye'deki yüz meselesinin somutlaşmış iki örneğidir bunlar."

"EMRE BELÖZOĞLU BÜYÜK KONUŞSUN"

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"Emre Belözoğlu söylesin, 'Ben Galatasaray'ı çalıştırmam' desin. Emre, yarın öbür gün Galatasaray'ı çalıştırsa tribünlerin yarısı Galatasaray'ı terk eder. O kadar demiyorum, o kadardan da fazla. Yarısı diye iyi niyetle söyledim. Rıdvan Dilmen gelip Galatasaray'ı çalıştırır, kimsenin itirazı olmaz. Rıdvan Dilmen, Emre Belözoğlu'ndan daha mı az Fenerbahçeli. Allah rahmet eylesin, Can Bartu mezardan gelip Galatasaray'ı çalıştırabilir. Galatasaraylılar'ın gıkı çıkmaz. Emre Belözoğlu gelip Galatasaray'ı çalıştırırsa tribünlerin yarısı Galatasaray'ı terk eder. Emre bu konuda büyük konuşabilir. Emre'yi Galatasaray'a teknik direktör olarak getirecek yönetim, Galatasaray genel kuruluna gelemez."


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