Canlı yayında olay sözler: Galatasaray, futbolun derin devleti mi?

Manşet Özel programı yorumcusu Fehmi Besler, Adnan Dalgakıran'a, "Galatasaray'ın Türkiye'de futbolun derin devleti olduğuna inanıyor musunuz? Birtakım istatistiklerin sadece bir takımın lehine oluşması, her sene Galatasaray tarafına doğru çıkıyor. Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olmasından sonra, Galatasaray'ın dışarıdaki gücünün paylaşılacağına, Fenerbahçe'nin 'Koç' gücünü kullanacağına veya kullandığına inanıyor musunuz? Çünkü öyle bir ülke ki, şehrin göbeğinde bir görüşme oluyor. O görüşmenin ayakları ise Fenerbahçe Başkanı ile Federasyon Başkanı (Nihat Özdemir) oluyor. Fenerbahçe Başkanı, aynı zamanda da Türkiye'nin en büyük holdinginin sahibi ve onun iş yaptığı binlerce insandan biri de hakem komitesi başkanı (Zekeriya Alp). Ancak bunu kim eleştiriyor? Türkiye'nin uzak ara bu işlerden en çok nemalanmış takımının hocası (Fatih Terim)... Bununla ilgili "İkinci yarı ZORLU olacak" diyor. Hocam bize 40 senedir zorlu oldu zaten, sana olmadı. Bununla ilgili ne düşünürsünüz?" şeklinde çok konuşulacak bir soru yöneltti.

"BU OLAYLARI ANCAK GÜÇLÜ OLDUĞUNUZDA ENGELLEYEBİLİRSİNİZ"

Adnan Dalgakıran ise bu soru üzerine, güçlenmeleri gerektiğini söylerken, "Adnan Dalgakıran olarak fikrimi söylüyorum burada. Paranın, ekonominin, gücün, şöhretin olduğu her yerde bu tür manevralar var. Bunu ancak güçlü olduğunuzda engelleyebilirsiniz. Burada bir şeylerin olduğunu ben görüyorum. Buradan fayda sağlayan takımlar olduğunu görüyorum, zarar gören takımlar olduğunu görüyorum. Belirli bir periyotta hata oranları birbirine eşit olmalıdır, burada öyle bir şey yok. Ben burada 'ne oluyor ki' dersem benim aklımdan şüphe etmeniz gerekiyor. Şüpheli bir durum var tabii ki burada. Bunları masaları yumruklayarak, maçtan sonra konuşarak çözemezsiniz. Bu çok ciddi bir strateji ile çözülür" dedi.

"HAKEMLERİN EYYAMLARINI ÇOK NET GÖRÜYORUZ"

Dalgakıran ayrıca, hakemlerin etkilendiğini kaydederken, "Biz buna tepkimizi, karşı oluşumuzu ve takip edeceğimizi söylüyoruz. Biz toparlandıkça bunu bambaşka şekilde takip edecek mekanizmaları sürdüreceğiz. VAR kayıtlarının asıl bu ülkede açık olması gerekiyor. Nasıl futbolun gelişmesi için dışarıdan adam getiriyoruz, burada da yabancı hakem getirelim. Hakemlerin güçlerin etkisinde olduğunu, eyyamlarını çok net görüyoruz. Birisi öne geçerse biraz geri al, öbürü geri giderse biraz ileri al diye. Yarış biraz atbaşı gitsin de ortalık daha da kızışsın, ortalık daha bir nemalansın. Bunları yaptıkça kazandık mı? Hayır hep beraber değer kaybettik" ifadelerini kullandı.

